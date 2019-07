شناسایی ژن مرتبط با سلامت کهنسالی

به گزارش پایگاه خبری ساینس، افراد با طول عمر یکسان لزوماً کیفیت زندگی یکسانی ندارند، برخی سالمندان از نظر جسمی و روحی کاملاً سالم هستند و برخی دیگر با همان سن و سال امکان انجام فعالیت‌های روزانه را ندارند.

مطالعات اخیر محققان ژاپنی در مدل‌های حیوانی نشان می‌دهد ژنی به نام elpc-۲ in C. elegans در سلامت کنهسالی نقش دارد.

محققان این ژن را در نوعی کِرم لوله‌ای به نام C. elegans شناسایی کردند و مطالعات نشان می‌دهد این ژن در انسان نیز وجود دارد.

کرم C. elegans یک مدل مفید برای مطالعه پیری است؛ چرا که طول عمر کوتاهی دارد و به راحتی دست‌ورزی می‌شود. محققان جهش‌های مختلفی را به ژنوم این کرم وارد کرده‌اند و با مطالعه بچه‌کرم‌های جهش‌یافته دریافتند کدام جهش در فرآیند پیری نقش دارد. سپس توالی آنان بررسی و با کرم‌های دست‌ورزی نشده مقایسه شد.

نتایج نشان می‌دهد ژن elpc-۲ نقش بسیار مهمی در سلامت کهنسالی دارد و می‌توان اختلال حرکتی مرتبط با پیری را تا حد زیادی به آن نسبت داد.

این مطالعه اطلاعات ارزشمندی را در زمینه ژنتیک و نقش آن در سلامت کنهسالی در اختیار می‌گذارد و البته نیازمند بررسی بیشتر است.

نتایج این مطالعه در نشریه G۳: Genes, Genomes, Genetics منتشر شده است.