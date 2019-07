به گزارش پایگاه اینترنتی «مدیکال اکسپرس»، شاید عبارت «همه شأن شبیه هم هستند» در اشاره به یک گروه نژادی خاص، بارها به گوشتان خورده باشد و حتی به نظرتان نژادپرستانه هم آمده باشد. این جمله این معنا را القا می‌کند که افراد متعلق به یک نژاد در درک ویژگی‌های چهره اعضای نژادهای دیگر با مشکل روبه‌رو هستند.

یک تیم تحقیقاتی متشکل از محققان دانشگاه کالیفرنیا و دانشگاه استنفورد در مطالعه جدیدی این فرضیه را بین گروه کوچکی از مردان سفیدپوست جوان، به آزمایش گذاشتند.

در آزمایش اول، داوطلبان به عکس‌هایی از افرادی که بعضاً سیاه پوست و بعضاً سفیدپوست بودند نگاه کردند و همزمان مغز آن‌ها مورد اسکن اف ام آر آی (تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی) قرار گرفت. پژوهشگران با بررسی نتایج به دست آمده دریافتند که آن بخش از مغز این داوطلبان که در شناسایی چهره نقش دارد در برخورد با چهره سفیدپوستان نسبت به سیاه پوستان فعال‌تر است.

در آزمایش دوم، عکس چهره‌هایی به داوطلبان نشان داده شد که بدون در نظر گرفتن رنگ پوست شبیه هم بودند. بنا بر گزارش محققان از نتایج این آزمایش، مغز داوطلبان فارغ از رنگ پوست، به هنگام تشخیص تفاوت در بین چهره‌ها، فعال می‌شد. فعالیتی که در برخورد با چهره یک سفیدپوست همچنان به طور قابل توجهی بیشتر بود.

در آزمایش سوم، از داوطلبان خواسته شد تا پس از مشاهده یک سری عکس میزان تفاوتی که میان آنها شناسایی می‌کنند را درجه بندی کنند. نتایج این آزمایش نشان داد که به دید این داوطلبان سفیدپوست، چهره سیاه پوستان بیشتر از سفیدپوستان به هم شباهت دارد و احتمال اینکه چهره یک فرد سفیدپوست برایشان آشنا به نظر برسد هم بیشتر است.

نتایج این پژوهش از ریشه عصبی ناتوانی افراد در تشخیص تفاوت‌ها میان چهره افرادی از نژادهای دیگر حکایت دارد.

البته به گفته دست اندرکاران این پژوهش، اینکه افراد دوست یا آشنایانی از نژادهای مختلف داشته باشند، در این فرآیند تعیین کننده است.

جزئیات این مطالعه در مجله Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.