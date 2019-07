ثبت دو اثر جدید در کمیته ملی حافظه جهانی

به گزارش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، چهاردهمین جلسه گروه ارزیابی آثار برای ثبت کمیته ملی حافظه جهانی با حضور اعضای ثابت این کارگروه و متخصصان برگزار شد. در این جلسه دو مجموعه آثار شامل مجموعه آثار هوشنگ مرادی کرمانی و مجموعه قرآن های خطی آستانه شاه نعمت الله ولی در کرمان بررسی و ارزیابی شد.

مجموعه آثار مرادی کرمانی ازجهت تاثیرگذاری زیاد داخلی و خارجی در میان گروه‌های متعدد فرهنگی- اجتماعی، سنی - جنسی و بهره‌مندی از موضوعات مهم و بکر توجه این کارگروه را جلب کرد. وی سبک جدیدی در داستان نویسی ایجاد و در کنار عامه نویسی و الهام از سبکی شاعرانه آثار خود را به ایجاز، احساس، طنز و واقعگرایی مزین کرده است. در داستان‌های این نویسنده معاصر آداب و رسوم مناطق مختلف مورد توجه است و داستان‌های او جنبه آموزشی زیادی دارد. از آنجا که در داستان‌های مرادی کرمانی به موضوعات متنوع اجتماعی، محیط زیستی، فرهنگی همچون فقر، خشکسالی، روابط درون و بین نسلی توجه شده است این آثار با اقبال جهانی روبرو شده؛ طوری که اکنون به زبان‌های متعدد ترجمه شده و جوایز فراوانی از آن خود کرده و فیلم‌ها، سمینارها و همایش‌های متعددی بر اساس این آثار شکل گرفته است. موارد یادشده به عنوان شاخص‌های مهم مورد توجه کمیته ملی حافظه جهانی قرار گرفت.

مجموعه دومی که در این جلسه بررسی شد، مربوط به مجموعه قرآن‌های خطی آستانه شاه نعمت الله ولی در کرمان است که از این مجموعه هجده پاره ترکان خاتون به ثبت رسید. این مجموعه قرآنی مربوط به سده ششم یا هفتم قمری بوده که با تزئینات عالی با سرلوح و جدول کشی و نشانه‌های قرآنی بسیار ممتاز به یادگار مانده است.

مجموعه آثار هوشنگ مرادی کرمانی با حضور پدید آورنده و مجموعه قرآن‌های خطی ماهان با حضور استاد و کارشناس نسخ خطی دانشگاه باهنر کرمان بررسی و ارزیابی شد و در نهایت ثبت این آثار در فهرست ملی برنامه حافظه جهانی به تأیید رسید.

کمیته ملی حافظه جهانی از سال ۱۳۸۴ به عنوان زیرشاخه ای از کمیسیون ملی یونسکو تشکیل شده است و هدف آن اجرای اهداف برنامه حافظه جهانی The Memory of the World یونسکوست که در سال ۱۹۹۲، مبتنی بر شناسایی، آگاه سازی و دسترس پذیر کردن میراث مستند کشورها شکل گرفته است.

این کمیته متشکل از هشت عضو حقوقی (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، دانشگاه تهران، وزارت امور خارجه، کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، سازمان میراث فرهنگی- صنایع دستی و گردشگری، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، کمیسیون ملی یونسکو، کتابخانه و موزه آستان قدس رضوی، سازمان صداو سیمای ج.ا.ایران) و ۹ عضو حقیقی از میان متخصصان حوزه میراث مستند است و در حال حاضر ریاست آن با اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی است.

کمیته ملی حافظه جهانی طبق روال در طول سال، هر ماه یک جلسه تخصصی با حضور تمام اعضا دارد که در شرایط اضطراری جلساتی با هماهنگی اعضا در محل سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می شود.

چهار گروه کارشناسی؛ «ارزیابی آثار برای ثبت»،» «آموزش»، «نگهداری و حفاظت» و «معرفی و دسترسی» ذیل این کمیته فعالیت می‌کند.