کاهش ۱۷ درصدی حیات دریایی با تداوم گرم شدن زمین

با استناد به پژوهش جامع و مبتنی بر کامپیوتر تیمی بین‌المللی از زیست‌شناسان دریایی، با هر یک درجه افزایش دمای آب اقیانوس‌ها و دریاهای جهان، حجم موجودات دریایی ۵ درصد کاهش می‌یابد.

بنابراین ادامه نرخ کنونی انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان به معنای کاهش ۱۷ درصدی وزن کلی جانداران دریایی تا سال ۲۱۰۰ خواهد بود.

نتایج این مطالعه نشان داد که اگر جهان از میزان آلودگی کربنی خود بکاهد این تلفات در بازه زمانی مشابه به تنها ۵ درصد محدود می‌شود.

ویلیام چوآنگ استاد دانشگاه بریتیش کلمبیا و از مؤلفان این پژوهش در این‌باره می‌گوید: «اگر جهان از سرعت تغییرات اقلیمی نکاهد شاهد از دست رفتن حجم زیادی از حیات دریایی در اقیانوس‌ها و دریاها خواهیم بود، همین حالا نیز تغییرات محسوسی روی داده‌اند.»

اگرچه گرم شدن آب بزرگ‌ترین عامل چنین تلفاتی است اما تغییرات اقلیمی نیز اقیانوس‌ها و دریاهایی را به وجود می‌آورد که اسیدیته بالاتر و اکسیژن کمتری دارد، که آن هم به نوبه خود به حیات دریایی آسیب می‌زند.

به گفته دانشمندان، اکثر بخش‌های جهان برای تأمین خوراک و امرارمعاش خود به حیات دریایی موجود در دریاها و اقیانوس‌ها وابسته‌اند.

جزئیات این پژوهش در مجله Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.

