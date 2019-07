گوشت آزمایشگاهی برنده بلندمدت بازار خواهد بود

این گزارش که از طریق مصاحبه با متخصصان تهیه شده، بر آثار سنگین روش‌های سنتی تولید گوشت قرمز بر محیط زیست و نگرانی‌های عمومی در رابطه با سلامت حیواناتی که در روش‌های صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند، تاکید دارد. صنایع تولید گوشت به روش سنتی سالانه میلیاردها رأس دام را پرورش می‌دهد و گردش مالی آن بیش از یک تریلیون دلار است.

اکنون شرکت‌هایی مانند Beyond Meat، Impossible Foods و Just Foods همبرگر، تخم مرغ و سایر محصولات دامی را با محصولات گیاهی جدید جایگزین کرده‌اند و با توجه به سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری در این زمینه به سرعت در حال رشد هستند.

شرکت‌های دیگری نیز در تلاشند تا سلول‌های گوشت را به صورت آزمایشگاهی تولید کنند تا گوشت قرمز را بدون نیاز به پرورش و کشتار حیوانات تأمین کنند. البته هنوز هیچکدام از این محصولات به بازار نرسیده‌اند، اما بر اساس گزارش AT Kearney در دراز مدت گوشت آزمایشگاهی بر بازار مسلط خواهد شد، زیرا طعم و حسی که در مصرف‌کننده ایجاد می‌کند بیش از سایر محصولات با گوشت واقعی شباهت دارد.

در شرایط کنونی، حدود نیمی از غلات تولیدی در سراسر جهان صرف خوراک دام و طیور می‌شود، اما تنها ۱۵ درصد از کالری موجود در گیاهان به صورت گوشت به مصرف انسان می‌رسد. در مقابل بر اساس این گزارش گوشت آزمایشگاهی و گیاهی حدود سه چهارم از کالری مورد استفاده در فرآیند تولید را حفظ می‌کند.

بر اساس بررسی‌های انجام گرفته در آمریکا، چین و هندوستان، مقاومت مشتریان در برابر گوشت آزمایشگاهی، مانع مصرف عمومی آن نخواهد شد و این نوع گوشت در بلندمدت برنده بازار خواهد بود. با وجود این تولید و عرضه جایگزین‌های گیاهی گوشت برای تغییر الگوی مصرف ضروری است.

بر اساس این گزارش در سال ۲۰۴۰ میلادی ۳۵ درصد از گوشت مصرفی شهروندان از نوع گوشت آزمایشگاهی و ۲۵ درصد آن محصولات گیاهی خواهد بود.