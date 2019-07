یکصد و بیست و هفتمین کمیته ملی حافظه جهانی با حضور اعضای آن در کاخ موزه گلستان برگزار شد. دلیل برگزاری این جلسه در کاخ گلستان، سه اثر ثبت شده در فهرست بین المللی برنامه حافظه جهانی است که در این مجموعه نگهداری می‌شود.

این سه اثر شامل شاهنامه بایسنقری، پنج گنجه (خمسه) نظامی و جامع التواریخ است که در جلسه مذکور، اعضای این کمیته از این سه اثر بازدید کردند تا از نزدیک با روند حفاظت و در دسترس قراردادن آنها برای بازدید عموم مطلع شوند.

از سال ۱۳۸۴ که کمیته ملی حافظه جهانی در ایران شکل گرفته است تا کنون، این کمیته بیش از ۷۰ اثر در فهرست‌های سه‌گانه (ملی، منطقه‌ای و جهانی) برنامه حافظه جهانی به ثبت رسانده است که از این میان ۱۱ اثر در بخش بین‌المللی به ثبت رسیده است.

طبق دستورالعمل مصوب برنامه حافظه جهانی، این کمیته بازدیدهای دوره‌ای از آثار ثبت شده با هدف پایش وضعیت نگهداری آثار و حفاظت از آنها انجام می‌دهد همچنین کمیته ملی حافظه جهانی، به منظور پایش آثار با مراکز محل نگهداری آثار از جمله کاخ گلستان، مدرسه مطهری، موزه ملی و …، در تعامل دائم است.

یکی از برنامه‌های آتی این کمیته در راستای معرفی بیشتر آثار ثبت جهانی شده در این برنامه، ایجاد تعامل با دانشگاه‌ها و پژوهشگران برای انجام پژوهش درباره این آثار است.

براین اساس در این جلسه تصمیم گرفته شد تا تشکیل کارگروه حفاظت و نگهداری آثار ثبت شده سرعت بیشتری پیدا کند و این کارگروه موظف خواهد بود تا دستورالعمل حفاظت از آثار را تدوین کرده و در اختیار مراکز نگهداری آثار ثبت شده جهانی قرار دهد.

بنابر این گزارش، کمیته ملی حافظه جهانی از سال ۱۳۸۴ به عنوان زیرشاخه ای از کمیسیون ملی یونسکو تشکیل شده است و هدف آن اجرای اهداف برنامه حافظه جهانی The Memory of the World یونسکو است که در سال ۱۹۹۲، مبتنی بر شناسایی، آگاه سازی و دسترس پذیر کردن میراث مستند کشورها شکل گرفته است.

این کمیته متشکل از ۸ عضو حقوقی (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، دانشگاه تهران، وزارتامور خارجه، کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، سازمان میراث فرهنگی- صنایع دستی و گردشگری، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، کمیسیون ملی یونسکو، کتابخانه و موزه آستان قدس رضوی، سازمان صداو سیمای ج. ا. ایران) و ۹ عضو حقیقی از میان متخصصان حوزه میراث مستند است و در حال حاضر ریاست آن با اشرف بروجردی - رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی است.

کمیته ملی حافظه جهانی طبق روال در طول سال، هر ماه یک جلسه تخصصی با حضور تمامی اعضا دارد که البته در شرایط اضطراری نیز جلساتی با هماهنگی اعضا برگزار می‌شود که این نشست‌ها در محل سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است.

در ذیل این کمیته چهار گروه کارشناسی «ارزیابی آثار برای ثبت»»، آموزش»، «حفاظت و پایش»، «معرفی و دسترسی» نیز فعالیت می‌کند.