آبروریزی بزرگ برای رسانه های ضد ایرانی

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، زمانی که «دونالد ترامپ» به دنبال بهانه ای برای خروج از برجام بود، ادعا کرد که امضا معاهده هسته ای با ۶ کشور عضو برجام به ایران اجازه داده است تا بودجه نظامی خود را افزایش داده و منابع بیشتری را برای اقدامات نظامی مصروف کند. این در حالی بود که این ادعا هیچ پشتوانه مستندی نداشت. دونالد ترامپ برای اثبات ادعای خود تنها به گزارش های یک تحلیلگر مشهور رسانه های غربی و عربی به نام «حشمت علوی» اشاره کرد و گزارش او در مجله «فوربس» را سند ادعای خود دانست. حال مشخص شده است «حشمت علوی» وجود خارجی ندارد و گزارش های تحت نام او را اعضای گروهک تروریستی «منافقین» (مجاهدین خلق) نوشته و منتشر می کنند. افرادی که دشمنی کینه توزانه و دیرینه آنها نسبت به مردم ایران بر کسی پوشیده نیست.

شخصیت حشمت علوی چگونه ساخته شد؟

مدت ها است شخصیتی با عنوان «حشمت علوی» در رسانه های وابسته به گروهک تروریستی منافقین، علیه منافع جمهوری اسلامی قلم فرسایی می کند. مقالات منتشر شده با نام این فرد مملو از داده های غلط، ادعاهای واهی و توهین به مقامات و مسوولین نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.

نه تنها در نشریات وابسته به گروهک منافقین که در ده ها نشریه، تارنما و رسانه غربی دیگر همچون «ندای اروپا» (Vocal Europe)، «فدرالیست» (The Federalist)، «العربیه انگلیسی»، «رادینگتون ریپورت» (Raddington Report)، «دیلی کالر» (The Daily Caller)، «هیل» (The hill)، «خبرگزاری آزاد کانادا» (Canada free press)، شبکه عربی «الرسانه» (رهبری جهانی در مطالعات ایران) و صدای آمریکا به انتشار گزارش هایی ضد ایرانی از وی می پرداختند و در معرفی وی از او با عنوان کارشناس مسائل خاورمیانه یاد می کردند. اما اصلی ترین ناشر آثار علوی، نشریه «فوربس» (Forbes) بوده است. تاکنون هیچ توضیح بیشتری در مورد هویت فردی به نام حشمت علوی در دست نبود و تنها یک تصویر مبهم از وی منتشر شده بود.

افشاء هویت جعلی حشمت علوی، رسوایی بزرگی برای رسانه های مدعی انتشار حقایق بود

حشمت علوی در گزارش های متعدد خلاف واقع خود، با تکیه بر «منابعی معتبر از داخل ایران» ادعاهایی عجیب و غریب و غیرقابل اثبات را مطرح می کرد. با این حال هرگز این شخصیت خیالی به صورت مستقیم در رسانه ها حاضر نشده است و هیچ سند هویتی و مدرکی از وجود او از سوی هیچ رسانه ای منتشر نگردیده است.

نقاب چگونه برافتاد؟

در روزهای گذشته «مرتضی حسن» تحلیلگر شناخته شده مسائل امنیتی در نشریه «اینترسپت» (The Intercept)، با استناد به اظهارات برخی از اعضای جدا شده گروهک تروریستی منافقین، اشاره می کند که شخصیتی با نام «حشمت علوی» وجود خارجی ندارد و یک تیم در مقر این گروهک تروریستی در کشور آلبانی، مشغول نگارش این گزارش ها هستند.

مرتضی حسن در گزارش خود افزوده است که امروز نشریاتی همچون «دیپلمات» (The Diplomat)، دیلی کالر (The Daily Caller) و فوربس در پاسخ به نشریه اینترسپت گفته اند که شخصیت حشمت علوی مقالات و گزارش های خود را از طریق یک ایمیل شرکت گوگل برای این نشریات ارسال می کرده و آنها به دلیل اظهارنظرهای تند و خلاف واقع وی، انتشار گزارش های وی را متوقف کرده اند.

گزارش مرتضی حسین در نشریه اینترسپت

در عین حال برخی نشریات همچون هیل، العربیه انگلیسی و فدرالیست نیز حاضر نشدند تا در باره شخصیت «حشمت علوی» و مقالاتی که از وی منتشر کرده اند، اظهار نظر کنند.

واکنش ها به افشای این واقعیت چه بود؟

با انتشار گزارش اینترسپت، فوربس تمامی مقالات منتشر شده تحت نام حشمت علوی را حذف کرد. شبکه اجتماعی توئیتر نیز حساب کاربری وی را مسدود نمود. این اقدام از سوی شبکه اجتماعی- تخصصی «لینکدین» نیز انجام شد. مجموعه اقدامات این شبکه ها نشان می دهد که آنها پذیرفته اند فردی به نام حشمت علوی وجود خارجی ندارد و آنان در این باره اشتباه و غفلت کرده اند.

از سوی دیگر رسانه های مشهور غربی نیز از «فضاحت» و «رسوایی» سخن به میان آورده اند. روزنامه «واشنگتن پست» در گزارشی از «لطمه جدید» در «جنگ اطلاعاتی» علیه ایران سخن به میان آورد و نوشت که دونالد ترامپ برجام را با توجیه و توسل به یک گزارش جعلی ترک کرده است.

نشریه «محافظه کار آمریکایی» (The American Conservative) هم در گزارشی تاکید کرد که تلاش های دروغین گروهک های ضد نظام جمهوری اسلامی ایران، تا چه اندازه اعتماد مقامات آمریکایی را به خود جلب کرده است و انتشار گزارش افشاگرانه درباره این شخصیت جعلی به این اقدامات متقلبانه صدماتی جدی خواهد زد.

حتی برخی از رسانه های فارسی زبان خارجی همچون «بی بی سی فارسی» و «تی ار تی» نیز به این خبر اشاره کرده و نوشتند که چنین شخصیتی وجود خارجی ندارد.

رسانه های معتبر جهانی به تمسخر مقامات آمریکایی پرداختند که ادعاهای خود را به یک شخصیت جعلی مستند کرده بودند

نشریه «گلوبال ویلیج اسپیس» نیز در تیتر گزارش خود آورد: واشنگتن تحت تاثیر یک نویسنده جعلی قرار گرفت.

شبکه تلویزیونی «آر. تی» نیز به تمسخر مقامات کاخ سفید پرداخت و در گزارشی مشروح نشان داد که این مقامات چگونه فریب این گزارش های جعلی را خورده اند. این شبکه از گزارش های علوی با عنوان «اخبار جعلی که توسط شخصیتی جعلی نوشته شده اند»، یاد کرد. شبکه آر. تی عنوان گزارش خود را «اخبار جعلی، فعالین جعلی و پیامدهای واقعی» نام گذاشت.

افتضاح بزرگ برای رسانه های بزرگ

انتشار اخبار جعلی علیه کشور ایران و نظام جمهوری اسلامی، امر جدیدی نیست؛ اما جای پرسش از رسانه های مشهور غربی و مقامات آمریکایی آن است که چطور نتوانسته اند هویت جعلی یک گزارش نویس را کشف کنند؟

پرونده شخصیت «حشمت علوی» نشان داد چگونه شبکه های دروغ و جعل توانسته اند اعتماد مقامات غربی و به ویژه کاخ سفید را به دست آورند و این گزارش های سراسر دروغ تا چه میزان بر مناسبات و روابط این کشورها با ایران تاثیر گذار بوده است.

حال باید واکنش مقامات آمریکایی و به ویژه شخص دونالد ترامپ نسبت به این افشاگری چیست و آیا او خواهد پذیرفت که تحت تاثیر یک گزارش دروغین قرار گرفته است یا خیر؟

