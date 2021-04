به گزارش روز سه شنبه گروه اخبار علمي ايرنا از ساينس ديلي، تمام انواع سلول‌هاي بدن ذرات اگزوسام را به منظور برقراري ارتباط با يكدگير توليد مي‌كنند و از آنجا كه تصور مي‌شود اين ذرات نقش بسيار مهمي در ارتباط سلولي و انتقال بيماري‌ها بر عهده دارند، اين ذرات از سه دهه قبل همواره مورد توجه محققان بوده‌اند.اما ابعاد بسيار كوچك اين ذرات مطالعه آن‌ها را دشوار كرده است و جداسازي آن‌ها از مايعات بدن يك چالش جدي براي محققان بوده است. روش‌هاي متداول جداسازي اين ذرات از سلول‌ها شامل استفاده از سانتريفيوژها است كه به دليل قرار گرفتن ذرات در معرض نيروهاي گرانشي شديد، معمولا موجب آسيب‌ديدگي ذرات مي‌شوند و البته در اين فرآيند مقادير بسيار اندكي از اين ذرات از مايعات بدن جدا مي‌شوند.دستگاه محققان دانشگاه دوك با استفاده از فناوري‌هاي صوتي و ميكروفلويد، يك سيستم خودكار و دقيق را در اختيار مي‌گذارد كه تنها در يك مرحله امكان جداسازي ذرات اگزوسام را با خلوص بالا، از مايعات بيولوژيكي بدن فراهم مي‌كند.اين ابزار زمينه را براي گسترش تحقيقات در خصوص ذرات اگزوسام و ساخت تجهيزات تشخيصي و درماني مختلف فراهم مي‌كند. اين دستگاه امكان تشخيص انواع بيماري‌ها از جمله سرطان، آسيب‌هاي ناشي از ضربه و برخورد و انواع بيماري‌هاي مرتبط با مغز را تنها با استفاد از يك نمونه خون در اختيار مي‌گذارد.گزارش كامل اين تحقيقا ت در نشريه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.علمي (6) ** 9259**1440مترجم: سپيده علي‌كاشاني** انتشار: گلشن