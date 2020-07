هشدارسازمانهای مردم نهاد درباره نظامی سازی کمکهای خارجی به افغانستان # خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/11/07 سیاسی.افغانستان.کمک رسانی تهران- هشت سازمان غیردولتی فعال در امور بشردوستانه روز چهارشنبه از کشورهای خارجی خواستند که درباره سیاست هایشان در زمینه استفاده از ارتش برای کمک رسانی در افغانستان بازنگری کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از لندن، سازمان های اکشن اید، افغان اید، کر، کریستین اید، تروکر، اکسفام، کانسرن ورلد واید و شورای آوارگان در نروژ با انتشار گزارشی مشترک اعلام کردند که سیاست ارتش های خارجی برای جلب نظر و حمایت مردم افغان از طریق سرمایه گذاری در زمینه توسعه، عمدتا با ضعف در اجرا همراه است و در قیاس با پروژه های غیرنظامی، تداوم کمتری دارد. در این گزارش همچنین آمده است: نظامی سازی جریان کمک رسانی مردم عادی را در خط مقدم درگیری قرار می دهد. افغان ها می گویند که مدارس و درمانگاه های احداث شده توسط ارتش، این تاسیسات و مردم عادی را بیش از پیش در معرض حملات گروه های مسلح قرار می دهد. بنا بر گزارش سازمان های یاد شده، بخش بسیار زیادی از هزینه هایی که ارتش های خارجی برای کمک به افغانستان صرف کرده اند، بر فعالیت های کوتاه مدت ناشی از فشارهای سیاسی متمرکز بوده و عمدتا صرف استقرار نیروها و نه رفع نیازهای بشردوستانه شده است. اشلی جکسون رئیس بخش سیاستگذاری دفتر سازمان آکسفام در افغانستان گفت: مردم افغانستان دهها سال فقر شدید، درگیری و بی نظمی را تجربه کرده اند و به راه حل هایی واقعی و درازمدت نیاز دارند. مترجمام 1446**2313** be should nobody and Afghanistan in fixes' 'quick no are There Ashley said better, deserve here people the -- corners cutting .Afghanistan in International Oxfam for policy of head Jackson, poverty, grinding of decades with coped have people Afghan .solutions long-term real, need and disorder and conflict Hillary State of Secretary US including ministers Foreign London in Afghanistan on conference 60-nation a attend will Clinton there forces security domestic the boosting at aimed Thursday, on .corruption tackling and lv-ar/gk 10 JAN GMT 270001 AFP