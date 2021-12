یک محقق ایرانی نماینده قاره آسیا در کنوانسیون Cites شد # بندرانزلی ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 10/09/81 داخلی.علمی.شیلات یک محقق ایرانی به عنوان نماینده علمی کشورهای قاره آسیا در " کمیته جانوری کنوانسیون بین المللی نظارت بر تجارت گونه های درحال انقراض " انتخاب شد. دکتر"محمد پورکاظمی" رییس موسسه تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری و یکی از محققان شیلاتی کشور در اجلاس cites به عنوان نماینده ایران در رابطه با ماهیان خاویاری شرکت داشتند که به عنوان یکی از دو نماینده قاره آسیا برگزیده شدند. این انتخاب در دوازدهمین اجلاس این کنوانسیون که از 12 تا 24 آبان ماه درکشور شیلی با حضور 160 کشور جهان برگزارشد ،انجام گرفت. در دوازدهمین اجلاس کنوانسیون بین المللی نظارت بر تجارت گونه های درحال انقراض (cites) بیش از 1500 شرکت کننده از کشورهای مختلف ،سازمان های بین المللی و غیر دولتی (NGO) حضور داشتند. کمیته جانوری (cites) دارای ده عضو از پنج قاره جهان است و این اعضا به مدت سه سال انتخاب می شوند. کمیته جانوری این کنوانسیون سالانه یک جلسه تشکیل می دهد و هرسه سال یک بار در کشورهای عضو ، کنوانسیون برگزار می گردد که تمامی تصمیمات اتخاذ شده کمیته جانوری مورد تصویب قرار می گیرد. "پورکاظمی"روز یکشنبه درگفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی اظهارداشت : پنج هزارگونه جانوری و 25 هزارگونه گیاهی درحال انقراض توسط این کنوانسیون کنترل می شود بطوریکه این گونه ها از خطر انقراض نجات یافته اند.وی خاطرنشان کرد:توافقنامه کنوانسیون cites درسال 1973 باحضورنمایندگان 80 کشورجهان به تصویب رسید و درسال 1975 آغاز به کار کرد. ایران درسال 1976 به عضویت این کنوانسیون درآمد. دکتر"محمدپورکاظمی"علاوه بر این ریاست گروه تخصصی ماهیان خاویاری جهان دراتحادیه جهانی حفاظت طبیعی (IUCN) را نیز از سال 1999 برعهده دارند. ف.ن 321/ 30 /3 wild of species endangere in trade international on convention (cites) flora and fauna ساعت : 06:11 تمام