استان گلستان و آرزوهایش در حوزه فناوری ارتباطات واطلاعات (1) # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/06/83 داخلی.اجتماعی.فناوری اطلاعات. گزارش: علی اصغر افتاده استان گلستان پس از گذشت حدود 70 سال مجددا از شهرستان به استان تبدیل شده است و بنا به گفته مسوولان محلی در تلاش است که بعد از صنعت کشاورزی بتواند در صنعت "فناوری اطلاعات" جایگاه ممتازی را در کشور کسب نماید. در بازدیدی که از استان گلستان در خصوص چگونگی فعالیتهای حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات انجام شد، تا حد امکان فعالیتهای مختلف در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این گزارش در ابتدا به چگونگی فعالیت ها از زبان مسوولان محلی در این حوزه می پردازد و در بخش دوم ، دیدگاه های انتقادی و ارزیابی آرمانها با آنچه اتفاق افتاده را ارایه می دهد. استاندار گلستان در گزارش خود از چگونگی فعالیت ها در این استان با اشاره به اینکه فقط چهار درصد از جمعیت این استان به اینترنت دسترسی دارند واین مساله درعصر کنونی بسیار نگران کننده است اظهارداشت که از یک میلیون و 600 هزار نفر جمعیت استان فقط 60 هزار نفر کاربر اینترنت هستند. "محمدهاشم مهیمنی" با تاکید بر گسترش فرهنک (IT) دراستان، افزود: افزایش کاربران اینترنت در استان از وظایف مهم مدیران استان بوده و باید در این جهت حرکت کنند. وی تصریحکرد: با ایجاد بسترهای مناسب فرهنگی و افزایش تعداد کاربران می توان جایگاه ویژه ای برای فناوری اطلاعات در استان ایجاد کرد. مهیمنی، حجم بزرک دولت را عامل اصلی پراکندگی اطلاعات در کشور خواند و خاطرنشان کرد: بدنه بزرک دولت موجب شده که پراکندگی اطلاعات بوجود آید و دسترسی کاربران این اطلاعات به شکل متمرکز امکانپذیر نباشد. وی گفت: با استفاده از تکنولوژی آی تی، امکان استفاده بهینه از اطلاعات و همخوانی آن فراهم می آید. استاندار گلستان افزود: با استفاده از فناوری اطلاعات ، جمع آوری، نگهداری، قابل دسترس و مرتبط بودن اطلاعات و پردازش بهینه اطلاعات و ایجاد سایت پرتال اینترنتی استانی ، کمک شایانی به کاربران این اطلاعات می کند. وی اظهارداشت: انتقال این اطلاعات نیازمند بستر مخابراتی است که در استان با توجه به ایجاد شبکه های فیبر نوری و اینترنت پرسرعت این زیر ساختها فراهم شده است. استاندار گلستان با اشاره به برنامه های فناوری اطلاعات در این استان از اجرای 22 طرح فناوری اطلاعات خبر داد. وی به راه اندازی مرکز رشد تجاری ICT کشور در شهر گرگان اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف فعال کردن بنگاههای اقتصادی کوچک برای نخستین بار در کشور به صورت آزمایشی راه اندازی شده است. به گفته وی در این مرکز شرکتهای کوچک فعال در زمینه فناوری اطلاعات تحت نظارت شرکت محور برای فعالیت در عرصه بین المللی هدایت می شوند و پیش بینی شده است که در مدت دو سال این شرکتها به شرکتهای بزرک فعال بین المللی تبدیل شوند. استاندار گلستان همچنین از راه اندازی پارک نرم افزاری حیدرآباد در آینده ای نزدیک خبر داد. مهیمنی گفت: این طرح با مساحت 36 هکتار در روستای حیدر آباد استان گلستان با 440 میلیارد ریال بودجه طی چهار سال در چهار فاز تکمیل و اجرا خواهد شد. استاندار گلستان همچنین از طراحی 61 وب سایت دستگاه های اجرایی خبر داد و گفت: با راه اندازی این وب سایتها مردم به راحتی با دستگاههای اجرایی ارتباط خواهند داشت و خدمات مورد نیاز خود را از دستگاههای اجرایی درخواست خواهند کرد. مهیمنی در همین حال از اتصال 200 مدرسه به شبکه رشد اینترنتی نیز خبر داد. وی همچنین به راه اندازی نخستین مرکز جامع خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات در روستای قرن آباد در خردادماه جاری اشاره کرد و گفت: این مرکز به عنوان یک طرح آزمایشی ملی می تواند موجب تحول جدی در ساختار سنتی روستاهای کشور شود. استاندار گلستان تاکید کرد: در این مرکز تمامی نیازهای روستاییان به اطلاعات و دانش در زمینه خدمات فرهنگی ، افتصادی ، دولتی و آموزشی تامین می شود. مهیمنی اظهارداشت: هر یک از سازمانهای دولتی در این مرکز نماینده ای دارند که روستاییان با مراجعه به آن با دستگاه اجرایی مرکز استان به راحتی ارتباط برقرار می کنند. مدیرعامل شرکت مخابرات استان گلستان نیز افزود: شرکت مخابرات استان با افتتاح 595 طرح و پروژه بااعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال و واگذاری تلفن ثابت به مردم درمدت دو سال گذشته، فعالیتی معادل 24 سال گذشته داشته است. "سیداسحاق حسینی" تصریح کرد: آماده سازی زیرساخت ارتباطی استان جهت توسعه و گسترش IT مرکز ICT روستایی در کشور و همچنین 820 کیلومتر کابل کشی فیبر نوری در سطح استان از دیگر فعالیتهای شرکت مخابرات گلستان است. وی همچنین افتتاح مراکز تلفن همگانی اینترنتی، تلفن امداد جاده ای، مرکز رشد (انکوباتور)، اجرای طرح جامع مشترکین و تلفن گویا را از جمله اقدامات انجام شده در شرکت مخابرات استان گلستان اعلام کرد. وی رایگان نمودن سرویس های ویژه (انتظار مکالمه، انتقال مکالمه، کنفرانس، سرویس بیدارباش ، شماره گیر سریع )، نمایشگر تشخیص مخاطب، تعدیل قیمتهای کاذب تلفن ثابت از چهارمیلیون ریال به قیمت مصوب دولت در اجرای تثبیت قیمتها را از دیگر فعالیت های این شرکت عنوان کرد. مدیر عامل شرکت مخابرات گلستان کوتاه شدن زمان واگذاری تلفن را از جمله اقدامات شرکت مخابرات استان اعلام کرد وافزود: اجرای طرحهای نوین مخابراتی شامل دبیرخانه بدون کاغذ، سیستم نوین 118 و 135، دریافت پرینت عملکرد تلفن در منازل از طریق فاکس، صندوق صوتی و نصب تلفن های دو قلو از دیگر اقدامات شرکت مخابرات استان گلستان می باشد. "سلیمان ملکان" مشاور استاندار گلستان نیز در زمینه فرصتهای IT و ICT گفت: از پنج هزار فرصت شغلی که در بخش IT در کشور تعریف شده، 200 فرصت شغلی آن مربوط به استان گلستان است که طراحی پروژه هایی همچون مرکز رشد تجاری فناوری اطلاعات از آن جمله آنهاست. وی پارک نرم افزاری حیدرآباد، ایجاد بانک اطلاعات ماهیان دریای خزر، اتصال 200 مدرسه به شبکه رشد، اتصال 40 مدرسه به سرویس پرسرعت اینترنت (ADSL) بصورت رایگان، راه اندازی شهرداری الکترونیک ، اتصال 60 دستگاه اجرایی به ADSL، طرح پیشخوان دولت الکترونیک در روستای قرن آباد، و راه اندازی ASP با سرمایه بخش خصوصی را از جمله طرحهای 22 گانه این استان ذکر کرد که برخی از آن ها به تازگی شروع و برخی در مرحله انجام است. به اعتقاد این مسوولان ، استان گلستان طی دو سال گذشته شاهد تغییر و تحولاتی بوده که عمده بحث آن مربوط به ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات و نفوذ آن در سازمان ها و نهادها و بعضا زندگی مردم است. * بسترهای مخابراتی در این استان در این استان می توان به کابل کشی820 کیلومتری فیبرنوری در سطح استان، افزایش تعداد سایت های موبایل (BTS) از 39 سایت به70سایت ، وجود 30 ISP دولتی و خصوصی و 90هزار کاربر اینترنت، ارائه سرویس اینترنت پرسرعت (ADSL) توسط شرکت نگاره گلستان (ارائه370پورت ) و شرکت عصر دانش افزار (ارائه یک هزار پورت ) اشاره کرد. تلفن های همگانی اینترنتی در سه نقطه از گرگان شامل فرودگاه، مجتمع ناهار خوران و مجتمع فرهنگیان ، نصب تلفن امداد جاده ای (GSM)، اجرای طرح جامع مشترکین، دبیرخانه بدون کاغذ درمخابرات، تلفن گویا 135 ایجاد پایگاه اطلاع رسانی ir.tcgolestan.www، نصب تلفن همگانی راه دور شهری دو قلو (یک طرف رایگان و طرف دیگر کارتی ) نیز از دیگر امکانات موجود در این استان هستند. *اولین مرکز رشد تجاری ICT از دیگر اقدامات این استان می توان به راه اندازی اولین مرکز رشد تجاری ICT کشور اشاره کرد که به گفته "حامدرضایی" عضو شورای ICT این استان، این مرکز به لحاظ محوریت قرار گرفتن بعد تجاری، به نوعی اولین مرکز رشد تلقی می شود و شرکتهای حضور یافته در این مرکز شامل سه گروه شرکتهای محور، شرکتهای بالغ و شرکتهای تازه تاسیس می شوند. به گفته وی از عمر این مرکز حدود یک سال می گذرد و اکنون حدود هشت شرکت تازه تاسیس، دو شرکت بالغ و یک شرکت محوری در آن استقرار دارند. شرکت های محوری، شرکت هایی دارای سابقه نسبتا خوب در عرصه فناوری اطلاعات بوده و وظیفه راهبری شرکت های کوچک را به عهده دارند و همچنین شرکت های بالغ نیز زمینه رشد شرکت های تازه تاسیس را با واگذاری یکسری از پروژه های مربوطه را فراهم می آورند. استان گلستان با 20 هزار و 7/437 کیلومترمربع وسعت با سهمی معادل 25/1 از کل مساحت کشور ، نوزدهمین استان کشور از نظر وسعت است. این استان دارای 11 شهرستان شامل گرگان، گنبد، مینودشت، کلاله، علی آباد، آزاد شهر، آق قلا، بندر ترکمن، بندر گز، رامیان و کردکوی است که تقریبا از عمر آن 6 الی 7سال می گذرد و حدود یک میلیون و 650 هزار نفر جمعیت را در خود جای داده است. براساس گزارش مقایسه ای تحت عنوان " نگاهی اجمالی به وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی استان گلستان " از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، استان گلستان در شاخص تولید خاویار رتبه اول کشور ولی در شاخص تعداد مراکز فرهنگی و هنری رتبه ماقبل آخر یعنی بیست و هفتم را در اختیار دارد. در این گزارش استان گلستان با تولید 38 هزارو 297 کیلوگرم خاویار درسال 1380 که 52/43درصد کل تولید خاویارکشور را شامل می شود، بعنوان تولیدکننده اول این محصول در کشور معرفی شده است. این استان طبق جدول ارایه شده ، از نظر تعداد مراکز فرهنگی و هنری با داشتن تنها چهار مرکز از 510 مرکز فرهنگی هنری ایران با سهمی معادل 8 دهم درصد کل کشور، در بین 28 استان کشور در رده بیست و هفتم قرار گرفته است. سهم استان دراین سه شاخص در کل کشور، براساس این گزارش، به ترتیب 25/5 درصد، 64/7 درصد و 72/6 درصد بوده است. اجتمام./ت/1744/ 1564