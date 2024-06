اختلالات خوراک با حمله خواب مرتبط است ..................................................

تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 19/12/86 علمی ـ آموزشی.علومپزشکی.تخصصهای پزشکی محققان هلندی می گویند اغلب بیماران مبتلا به حمله خواب/ کاتاپلکسی ( خواب روزانه مفرط / فلج خواب ) نشانه های متعددی از اختلالات خوراک نیز دارند.

narcolepsylt; to linked disorders Eating with patients Most -- (UPI) 5 March Netherlands, NIJMEGEN, -- paralysis sleepiness/sleep day excessive -- narcolepsy/cataplexy .says study Dutch a disorders, eating of symptoms several experience Sebastiaan .Dr and Fortuyn Droogleever Hal .Dr authors Study the in Center Medical Nijmegen University Radboud the of Overeem were who narcolepsy/cataplexy with patients 60 on focused Netherlands, .controls healthy 120 and centers sleep specialized from recruited به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس، دکتر هال دورگلیور فورتوین و دکتر سباستین اوریم از مرکز پزشکی نیجمگن دانشگاه ردبوند در هلند 60 بیمار مبتلا به نارکلوپسی / کاتاپلکسی بستری در مراکز تخصصی خواب و 120 فرد سالم را مورد بررسی قرار دادند.

of percent 3.23 finds Sleep, journal the in published study, The a for criteria the fulfilled patients narcolepsy/cataplexy the .subjects control the of none to compared disorder, eating clinical این تحقیق که نتایج آن در نشریه خواب منتشر شده است نشان می دهد 23/3 درصد از بیماران مبتلا به نارکلوپسی /کاتاپلکسی معیاری را که برای اختلال غذا خوردن قرار داده شده بود پر کردند. در مقایسه ، گروه کنترل این کار را انجام ندادند.

well as food, for craving persistent a reported patients the of Half least at binging reported patients of percent 25 and eating binge as .week a twice نیمی از بیماران از اشتیاق خود برای غذا و زیاد غذا خوردن خبر دادند و 25 درصد نیز دو بار در هفته دچار غذا خوردن زیاد می شدند.

sleeping a just not is narcolepsy that clear it make data These symptom broader much a with disease hypothalamic a but disorder, neurotransmitter the Hypocretin, .statement a in says Fortuyn profile, of regulation the in implicated been has narcolepsy, in lost is that .studies animal through feeding فورتیون طی بیانیه ای اعلام کرد، این داده ها آشکار می سازد که نارکولپسی نه تنها یک اختلال خواب بلکه یک اختلال هیپوتالامی است .

هیپوتالامی بیماری با نشانه های گسترده است.

به گفته وی تحقیقات بر روی حیوانات نشان داده است هیپو کرتین پروتئین انتقال دهنده عصبی که در بیماری نارکلوپسی از بین می رود در تنظیم غذاخوردن نقش دارد.

