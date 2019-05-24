الفلسطينيون يزحفون نحو الأقصي في الجمعة الثالثة من رمضان

القدس المحتلة/ 24 أيار/ مايو/ إرنا- توجه عشرات آلاف من المصلين من كافة مدن الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل نحو المسجد الأقصي لأداء صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في رحاب الأقصي المبارك بمدينة القدس المحتلة.

ورغم أجواء الحر الشديد وحواجز الاحتلال المنتشرة علي مداخل مدينة القدس؛ إلا أن الآلاف من الشبان واصلوا زحفهم للأقصي تحديا لإجراءات الاحتلال الصهيوني.
وحولت شرطة الاحتلال وقوات حرس الحدود مدينة القدس لثكنة عسكرية، ومنع جنود الاحتلال المتواجدين علي حاجز قلنديا المصلين من الضفة الغربية من عبور الحاجز للصلاة في المسجد الأقصي لمن هم أقل من 40 عاما، إلا أن آلاف الفلسطينيين قفزوا فوق الجدار العازل، وبعضهم استخدم طرقا التفافية للوصول للأقصي.
وتشهد الحواجز المقامة علي مداخل مدينة القدس منذ صباح اليوم اكتظاظا شديداً، بسبب إجراءات الاحتلال، ما يحول دون وصول آلاف المصلين من كبار السن والنساء إلي المدينة المقدسة إلا في ساعة متأخرة.
وكان العديد من الشخصيات الإسلامية واللجان الشعبية دعت في وقت سابق لشد الرحال للأقصي والاعتكاف فيه في العشر الأواخر من رمضان، وذلك تحديا للقيود المفروضة من قبل الاحتلال في منع الاعتكاف ومن هم دون سن الـ40 من الوصول للأقصي.
وتمنع سلطات الاحتلال الصهيوني كل سكان قطاع غزة من الوصول للاقصي او الصلاة فيه.
انتهي*387*2041*



برچسب ها

سياسي

فلسطين

الاقصى

الاحتلال

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الفلسطينيون يزحفون نحو الأقصي في الجمعة الثالثة من رمضان

معظم المشاهدات

قائد الثورة: زوال الحضارة الامیركیة المنحطة والكیان الصهیونی امر محتوم

قائد الثورة: زوال الحضارة الامیركیة المنحطة والكیان الصهیونی امر محتوم

روحانی: الشعب الایرانی سیجعل الاعداء نادمین فی الحرب الاقتصادیة

روحانی: الشعب الایرانی سیجعل الاعداء نادمین فی الحرب الاقتصادیة

القوات المسلحة لن تغفل للحظة عن مكر العدو

اللواء باقری:

القوات المسلحة لن تغفل للحظة عن مكر العدو

الجیش والحرس الثوری یرصدان السفن الامیركیة فی المنطقة تماما

العمید فدوی:

الجیش والحرس الثوری یرصدان السفن الامیركیة فی المنطقة تماما

مدير عام الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الالمانية يلتقي عراقجي في طهران

مدير عام الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الالمانية يلتقي عراقجي في طهران

أحدث الأخبار

الفلسطينيون يزحفون نحو الأقصي في الجمعة الثالثة من رمضان

الفلسطينيون يزحفون نحو الأقصي في الجمعة الثالثة من رمضان

ظریف یلتقی رئیس الوزراء الباكستانی

ظریف یلتقی رئیس الوزراء الباكستانی

وزير الخارجية الباكستاني يدعو إلي حل سلمي لقضايا المنطقة

خلال لقائة وزير الخارجية الايراني؛

وزير الخارجية الباكستاني يدعو إلي حل سلمي لقضايا المنطقة

ظريف يلتقي قائد الجيش الباكستاني ويبحث معه آخرالتطورات في المنطقة

خلال زيارته لباكستان؛

ظريف يلتقي قائد الجيش الباكستاني ويبحث معه آخرالتطورات في المنطقة

ساسة العراق یؤكدون علي ضرورة التزام أمریكا بالاتفاق النووی

ساسة العراق یؤكدون علي ضرورة التزام أمریكا بالاتفاق النووی

موضوعات مرتبط