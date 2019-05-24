الفلسطينيون يزحفون نحو الأقصي في الجمعة الثالثة من رمضان

ورغم أجواء الحر الشديد وحواجز الاحتلال المنتشرة علي مداخل مدينة القدس؛ إلا أن الآلاف من الشبان واصلوا زحفهم للأقصي تحديا لإجراءات الاحتلال الصهيوني.

وحولت شرطة الاحتلال وقوات حرس الحدود مدينة القدس لثكنة عسكرية، ومنع جنود الاحتلال المتواجدين علي حاجز قلنديا المصلين من الضفة الغربية من عبور الحاجز للصلاة في المسجد الأقصي لمن هم أقل من 40 عاما، إلا أن آلاف الفلسطينيين قفزوا فوق الجدار العازل، وبعضهم استخدم طرقا التفافية للوصول للأقصي.

وتشهد الحواجز المقامة علي مداخل مدينة القدس منذ صباح اليوم اكتظاظا شديداً، بسبب إجراءات الاحتلال، ما يحول دون وصول آلاف المصلين من كبار السن والنساء إلي المدينة المقدسة إلا في ساعة متأخرة.

وكان العديد من الشخصيات الإسلامية واللجان الشعبية دعت في وقت سابق لشد الرحال للأقصي والاعتكاف فيه في العشر الأواخر من رمضان، وذلك تحديا للقيود المفروضة من قبل الاحتلال في منع الاعتكاف ومن هم دون سن الـ40 من الوصول للأقصي.

وتمنع سلطات الاحتلال الصهيوني كل سكان قطاع غزة من الوصول للاقصي او الصلاة فيه.

انتهي*387*2041*

