ظریف یلتقی رئیس الوزراء الباكستانی

اسلام آباد/ 24 ایار / مایو / ارنا – التقي وزیر الخارجیة الایرانی 'محمد جواد ظریف' الیوم الجمعة خلال زیارته إلي اسلام آباد رئیس الوزراء الباكستانی 'عمران خان'.

ونافش الجانبان خلال اللقاء القضایا الإقلیمیة والتعاون الثنائی فی مختلف المجالات.
كما اعتبر الجانبان تعزیز مستوي التعاون بین ایران وباكستان وكذلك السعی من أجل إزالة العوائق الموجودة أمام تنمیة العلاقات، بانها مهمة.
ووصف وزیر الخارجیة الایرانی ورئیس الوزراء الباكستانی العلاقات بین البلدین الشقیقین والجارین بانها علاقات جدیة، مؤكدین علي ضرورة تعزیز مستوي التعاون بین طهران واسلام آباد.
وحضر هذا اللقاء السفیر الایرانی لدي باكستان 'مهدی هنردوست' وعدد من السیاسیین الایرانیین، إلي جانب بعض من كبار المسؤولیین الباكستانیین.
ومن المقرر أن یلتقی ظریف فی زیارته هذه رئیس مجلس الشیوخ الباكستانی صادق سنجرانی.
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ظریف یلتقی رئیس الوزراء الباكستانی

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