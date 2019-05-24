خلال لقائة وزير الخارجية الايراني؛

وزير الخارجية الباكستاني يدعو إلي حل سلمي لقضايا المنطقة

اسلام آباد/ 24 ايار / مايو / ارنا – أكد وزير الخارجية الباكستاني 'شاه محمود قريشي' خلال اللقاء مع نظيره الايراني'محمد جواد ظريف' ان اسلام آباد تدعو إلي حل سلمي ودبلوماسي للقضايا المتعلقة بالمنطقة.

وأفادت وسائل الأعلام الباكستانية أن محمود قريشي خلال لقائه وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف والوفد المرافق له اليوم الجمعة، قال إن باكستان ستواصل دورها من أجل التيسير في حل قضايا المنطقة وإزالة التوتر فيها.
وأشار إلي أن 'التوتر في المنطقة لا يصب في مصلحة أي بلد'، داعيا جميع الأطراف إلي ضبط النفس، و أكد علي ضرورة حل القضايا الإقليمية من خلال الحوار والتعامل الدبلوماسي.
ومن المقرر أن يلتقي ظريف في زيارته رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان و رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني صادق سنجراني.
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وزير الخارجية الباكستاني يدعو إلي حل سلمي لقضايا المنطقة

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