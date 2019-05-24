ساسة العراق يؤكدون علي ضرورة التزام أمريكا بالاتفاق النووي

وخلال الذكري السنوية الـ38 لتأسيس منظمة بدر مساء أمس الخميس، حذر الساسة العراقيون من التداعيات الخطيرة للتوترات الراهنة في المنطقة، مشددين علي ضرورة الحل السلمي لها من خلال الالتزام بالتعهدات الدولية والتفاوض.

وقال رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي خلال كلمة له في هذه المراسم، إذا وقعت الحرب فلن يسلم منها أحد لذلك لا ينبغي لأحد أن يتفرج ويجب علي جميع البلدان أن تسعي لحل الأزمة.

وأضاف أن سياسة العراق تتمثل في عدم التدخل في شؤون الآخرين وكذلك رفض التدخل في شؤونه الداخلية ايضا، وعلي هذا الأساس لن يسمح العراق باستخدام أراضيها لشن عدوان علي أي بلد مجاور.

وفي معرض إشارته إلي أن العراق يخالف سياسة الضغط والحظر الاقتصادي ضد الشعوب، دعا المالكي جميع الدول بما فيها العراق إلي السعي من أجل الوساطة بين طهران وواشنطن لإنهاء الأزمة.

بدوره، اعتبر زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم في كلمة له خلال المراسم، الأزمة الراهنة في المنطقة بأنها تحدي لجميع الدول خاصة العراق، قائلا : يجب علي الجميع أن تبذل قصاري جهودها لمعالجة التصعيد.

وأضاف الحكيم أنه في الوقت الذي تشهد التوترات فيه وتيرة متصاعدة في المنطقة ويشعر الجميع بالقلق إزاء نتيجة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، فإن الأولوية القصوي في السياسة الخارجية للعراق يجب أن تتمثل في السعي من أجل منع نشوب الحرب.

وأردف ان العراق يتمتع بعلاقات جيدة مع ايران والولايات المتحدة وعليه أن يعمل كوسيط حقيقي بين الجانبين وذلك من أجل تجنب الحرب في المنطقة.

يتبع...

**ح ح**2041**

