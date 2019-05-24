مستشار قائد الثورة: تحرير خرمشهر تحقق في ظل الوحدة والتلاحم

كرج / 24 ايار /مايو /ارنا- اكد مستشار قائد الثورة الاسلامية في شؤون نشر قيم الدفاع المقدس العميد غلام حسين دربندي، بان انتصار قواتنا في عمليات 'بيت المقدس' وتحرير مدينة خرمشهر تحقق في ظل الوحدة والتلاحم.

وفي كلمة له القاها في مدينة فرديس الخميس في ذكري تحرير مدينة خرمشهر بمحافظة خوزستان عام 1982، قال العميد دربندي، انه في عمليات تحرير خرمشهر شاركت جميع القوات من جيش وحرس ثوري وتعبئة ورجال دين وجهاد البناء، بوحدتها وتلاحمها، في دحر جيش صدام الذي كان يحظي بدعم الاستكبار.
واكد مستشار قائد الثورة بان عمليات 'بيت المقدس' لم تكن هزيمة صدام وجيشه فقط بل كانت هزيمة الاستكبار ايضا.
وقال العميد دربندي، انه وفي ضوء هذه الملحمة الكبري صرح الامام الراحل (رض) باننا امطنا اللثام في هذه الحرب عن الوجه الحقيقي لقوي الاستكبار الناهبة لثروات العالم وكسرنا هيبة قوتي الشرق والغرب الكبريين.
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مستشار قائد الثورة: تحرير خرمشهر تحقق في ظل الوحدة والتلاحم

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