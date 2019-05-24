دبلوماسي ايراني يعلق علي لقاء ظريف مع سناتور اميركية

نيويورك / 24 ايار /مايو /ارنا- صرح المتحدث باسم ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة الامم المتحدة علي رضا ميريوسفي بان لقاء وزير الخارجية محمد جواد ظريف مع السناتور الاميركية ديانا فاينستين جاء وفق السياق السابق في اللقاءات مع اعضاء الكونغرس.

جاء ذلك في تعليق ادلي به ميريوسفي علي النبا الذي اورده موقع 'بوليتيكو' حول لقاء السناتور الاميركية عن الحزب الديمقراطي والعضو في اللجنة الامنية في مجلس الشيوخ الاميركي ديانا فاينستين.
واضاف النبأ الذي اورده الموقع بان هذا اللقاء جري خلال الزيارة الاخيرة التي قام بها ظريف الي نيويورك كما اكد فريق فاينستين بان اللقاء حصل بالتنسيق مع وزارة الخارجية الاميركية.
وفي وقت سابق صرح سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم في منظمة الامم المتحدة في حوار اجرته معه قناة 'سي بي اس' بان لقاءات جرت في وقت سابق مع اعضاء في الكونغرس الاميركي، معتبرا ذلك اجراء متعارفا عليه يجري في وقته المناسب.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

دبلوماسي ايراني

ظريف

سناتور اميركية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

دبلوماسي ايراني يعلق علي لقاء ظريف مع سناتور اميركية

معظم المشاهدات

قائد الثورة: زوال الحضارة الامیركیة المنحطة والكیان الصهیونی امر محتوم

قائد الثورة: زوال الحضارة الامیركیة المنحطة والكیان الصهیونی امر محتوم

روحانی: الشعب الایرانی سیجعل الاعداء نادمین فی الحرب الاقتصادیة

روحانی: الشعب الایرانی سیجعل الاعداء نادمین فی الحرب الاقتصادیة

القوات المسلحة لن تغفل للحظة عن مكر العدو

اللواء باقری:

القوات المسلحة لن تغفل للحظة عن مكر العدو

الجیش والحرس الثوری یرصدان السفن الامیركیة فی المنطقة تماما

العمید فدوی:

الجیش والحرس الثوری یرصدان السفن الامیركیة فی المنطقة تماما

مدير عام الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الالمانية يلتقي عراقجي في طهران

مدير عام الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الالمانية يلتقي عراقجي في طهران

أحدث الأخبار

ظريف يلتقي قائد الجيش الباكستاني ويبحث معه آخرالتطورات في المنطقة

خلال زيارته لباكستان؛

ظريف يلتقي قائد الجيش الباكستاني ويبحث معه آخرالتطورات في المنطقة

ساسة العراق يؤكدون علي ضرورة التزام أمريكا بالاتفاق النووي

ساسة العراق يؤكدون علي ضرورة التزام أمريكا بالاتفاق النووي

مستشار قائد الثورة: تحرير خرمشهر تحقق في ظل الوحدة والتلاحم

مستشار قائد الثورة: تحرير خرمشهر تحقق في ظل الوحدة والتلاحم

دبلوماسي ايراني يعلق علي لقاء ظريف مع سناتور اميركية

دبلوماسي ايراني يعلق علي لقاء ظريف مع سناتور اميركية

ايران لن تتردد ابدا في الدفاع عن مصالحها مع التزامها مبدأ الحوار

السفير الايراني في روسيا:

ايران لن تتردد ابدا في الدفاع عن مصالحها مع التزامها مبدأ الحوار

موضوعات مرتبط