دبلوماسي ايراني يعلق علي لقاء ظريف مع سناتور اميركية

جاء ذلك في تعليق ادلي به ميريوسفي علي النبا الذي اورده موقع 'بوليتيكو' حول لقاء السناتور الاميركية عن الحزب الديمقراطي والعضو في اللجنة الامنية في مجلس الشيوخ الاميركي ديانا فاينستين.

واضاف النبأ الذي اورده الموقع بان هذا اللقاء جري خلال الزيارة الاخيرة التي قام بها ظريف الي نيويورك كما اكد فريق فاينستين بان اللقاء حصل بالتنسيق مع وزارة الخارجية الاميركية.

وفي وقت سابق صرح سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم في منظمة الامم المتحدة في حوار اجرته معه قناة 'سي بي اس' بان لقاءات جرت في وقت سابق مع اعضاء في الكونغرس الاميركي، معتبرا ذلك اجراء متعارفا عليه يجري في وقته المناسب.

انتهي ** 2342

