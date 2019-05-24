ايران لن تتردد ابدا في الدفاع عن مصالحها مع التزامها مبدأ الحوار

جاء ذلك في كلمة للسفير سنائي خلال مؤتمر 'ليخاتشوف' الدولي العلمي الـ 19 المنعقد بعنوان 'النمو في العالم؛ المشاكل المتوقعة والادارة' بحضور العشرات من المفكرين والشخصيات الدولية والروسية وخبراء العلوم الانسانية في جامعة 'سان بطرسبورغ'.

واشار سنائي في كلمته بصفته احد المتحدثين خلال مراسم الافتتاح، الي النهجين القائمين في الساحة الدولية في العقدين الاخيرين قائلا، ان النهج الغربي يسعي الي القضاء علي 'النظام الوستفاليائي' فيما يسعي النهج الاخر الي خلق التعددية واحترام السيادة الوطنية واستقرار الحدود ونحن نشهد الصراع القائم بين هذين النهجين واضحا في ازمات ليبيا واليمن وسوريا.

واشار الي الدور المتنامي للشرق في التطورات العالمية وتراجع دور الغرب وقال ان ايران وروسيا والصين وتركيا بامكانها من خلال منظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الاقتصادي الاوراسي ومنظمة الايكو ان تلعب دورا مهما في بلورة النظام الدولي.

ونوه سنائي الي النهج الحضاري لايران وايمانها الراسخ بالحوار والتعاطي وقال ان ايران هي رائدة حوار الحضارات وتقف وراء القرار الدولي ضد العنف والتطرف وفي المقابل تتجه بعض الدول لاستخدام اداة الحظر بدلا من الحوار بشكل متزايد.

واكد السفير الايراني ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وضمن التزامها بمبدا الحوار والتعاطي لن تتردد ابدا في الدفاع عن مصالحها.

انتهي ** 2342

