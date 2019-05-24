السفير الايراني في روسيا:

ايران لن تتردد ابدا في الدفاع عن مصالحها مع التزامها مبدأ الحوار

موسكو / 24 ايار /مايو /ارنا- اكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية المفوض لدي الاتحاد الروسي مهدي سنائي بان ايران وضمن التزامها بمبدا الحوار والتعاطي لن تتردد ابدا في الدفاع عن مصالحها.

جاء ذلك في كلمة للسفير سنائي خلال مؤتمر 'ليخاتشوف' الدولي العلمي الـ 19 المنعقد بعنوان 'النمو في العالم؛ المشاكل المتوقعة والادارة' بحضور العشرات من المفكرين والشخصيات الدولية والروسية وخبراء العلوم الانسانية في جامعة 'سان بطرسبورغ'.
واشار سنائي في كلمته بصفته احد المتحدثين خلال مراسم الافتتاح، الي النهجين القائمين في الساحة الدولية في العقدين الاخيرين قائلا، ان النهج الغربي يسعي الي القضاء علي 'النظام الوستفاليائي' فيما يسعي النهج الاخر الي خلق التعددية واحترام السيادة الوطنية واستقرار الحدود ونحن نشهد الصراع القائم بين هذين النهجين واضحا في ازمات ليبيا واليمن وسوريا.
واشار الي الدور المتنامي للشرق في التطورات العالمية وتراجع دور الغرب وقال ان ايران وروسيا والصين وتركيا بامكانها من خلال منظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الاقتصادي الاوراسي ومنظمة الايكو ان تلعب دورا مهما في بلورة النظام الدولي.
ونوه سنائي الي النهج الحضاري لايران وايمانها الراسخ بالحوار والتعاطي وقال ان ايران هي رائدة حوار الحضارات وتقف وراء القرار الدولي ضد العنف والتطرف وفي المقابل تتجه بعض الدول لاستخدام اداة الحظر بدلا من الحوار بشكل متزايد.
واكد السفير الايراني ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وضمن التزامها بمبدا الحوار والتعاطي لن تتردد ابدا في الدفاع عن مصالحها.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

السفير الايراني

مصالح

الحوار

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ايران لن تتردد ابدا في الدفاع عن مصالحها مع التزامها مبدأ الحوار

معظم المشاهدات

قائد الثورة: زوال الحضارة الامیركیة المنحطة والكیان الصهیونی امر محتوم

قائد الثورة: زوال الحضارة الامیركیة المنحطة والكیان الصهیونی امر محتوم

روحانی: الشعب الایرانی سیجعل الاعداء نادمین فی الحرب الاقتصادیة

روحانی: الشعب الایرانی سیجعل الاعداء نادمین فی الحرب الاقتصادیة

القوات المسلحة لن تغفل للحظة عن مكر العدو

اللواء باقری:

القوات المسلحة لن تغفل للحظة عن مكر العدو

الجیش والحرس الثوری یرصدان السفن الامیركیة فی المنطقة تماما

العمید فدوی:

الجیش والحرس الثوری یرصدان السفن الامیركیة فی المنطقة تماما

مدير عام الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الالمانية يلتقي عراقجي في طهران

مدير عام الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الالمانية يلتقي عراقجي في طهران

أحدث الأخبار

ظريف يلتقي قائد الجيش الباكستاني ويبحث معه آخرالتطورات في المنطقة

خلال زيارته لباكستان؛

ظريف يلتقي قائد الجيش الباكستاني ويبحث معه آخرالتطورات في المنطقة

ساسة العراق يؤكدون علي ضرورة التزام أمريكا بالاتفاق النووي

ساسة العراق يؤكدون علي ضرورة التزام أمريكا بالاتفاق النووي

مستشار قائد الثورة: تحرير خرمشهر تحقق في ظل الوحدة والتلاحم

مستشار قائد الثورة: تحرير خرمشهر تحقق في ظل الوحدة والتلاحم

دبلوماسي ايراني يعلق علي لقاء ظريف مع سناتور اميركية

دبلوماسي ايراني يعلق علي لقاء ظريف مع سناتور اميركية

ايران لن تتردد ابدا في الدفاع عن مصالحها مع التزامها مبدأ الحوار

السفير الايراني في روسيا:

ايران لن تتردد ابدا في الدفاع عن مصالحها مع التزامها مبدأ الحوار

موضوعات مرتبط