وزيرالخارجية الايراني يلتقي نظيره الباكستاني

اسلام اباد/ 24 ايار / مايو / ارنا – التقي وزير الخارجية الايراني 'محمد جواد ظريف' اليوم الجمعة نظيره الباكستاني 'شاه محمود قريشي'.

وجري اللقاء بين وزيري الخارجية الايراني والباكستاني في مقر الوزارة الخارجية الباكستانية في العاصمة اسلام آباد، فيما ناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين في المجالات الثنائية والقضايا الإقليمية.
كما تطرق الجانبان خلال اللقاء إلي التعاون التجاري – الاقتصادي والطاقة بين ايران وباكستان.
وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد وصل مساء امس الخميس الي العاصمة الباكستانية اسلام اباد للقاء كبار المسؤولين الباكستانيين والتباحث معهم حول القضايا الاقليمية والدولية .
ومن المقرر ان يلتقي ظريف في زيارته إلي اسلام آباد والتي تستغرق يومين رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وقائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، ورئيس البرلمان الباكستاني اسد قيصر.
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وزيرالخارجية الايراني يلتقي نظيره الباكستاني

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