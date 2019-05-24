ظريف: منظمة الموانئ استفادت من الاتفاق النووي بافضل صورة ممكنة في تطوير جابهار

جابهار / 24 ايار /مايو /ارنا- اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان منظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية استفادت بافضل صورة ممكنة من الاتفاق النووي في تطوير ميناء جابهار بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران.

وقال ظريف في تصريح للصحفيين امس الخميس خلال زيارته الي ميناء جابهار قبيل توجهه الي اسلام آباد، ان منظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية بشرائها المعدات وتطوير ميناء جابهار قد استفادت بافضل صورة ممكنة من مزايا الاتفاق النووي حيث ان هذه الامكانيات يمكنها معالجة بعض المشاكل.
واضاف، انني اشعر بالسرور لقيام الحكومة باجراءات في سياق تطوير ميناء جابهار.
وقال وزير الخارجية، ان منظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية تمكنت عبر ايجاد طاقات مميزة من استيراد جميع المعدات اللازمة عبر الاستفادة من الفرصة المتاحة بعد الاتفاق النووي.
وكان وزير الخارجية الايراني قد زار يوم امس الخميس ميناء جابهار وتفقد وحدات البتروكيمياويات والصلب ومرفأي 'الشهيد بهشتي' و'الشهيد كلانتري' فيه ومن ثم شارك في اجتماع حضره محافظ سيستان وبلوجستان والمدراء والمسؤولين في المحافظة، غادر بعدها الي العاصمة الباكستانية اسلام آباد.
انتهي ** 2342



برچسب ها

اقتصاد

ظريف

جابهار

الاتفاق النووي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ظريف: منظمة الموانئ استفادت من الاتفاق النووي بافضل صورة ممكنة في تطوير جابهار

معظم المشاهدات

قائد الثورة: زوال الحضارة الامیركیة المنحطة والكیان الصهیونی امر محتوم

قائد الثورة: زوال الحضارة الامیركیة المنحطة والكیان الصهیونی امر محتوم

القوات المسلحة لن تغفل للحظة عن مكر العدو

اللواء باقری:

القوات المسلحة لن تغفل للحظة عن مكر العدو

روحاني: الشعب الايراني سيجعل الاعداء نادمين في الحرب الاقتصادية

روحاني: الشعب الايراني سيجعل الاعداء نادمين في الحرب الاقتصادية

الجیش والحرس الثوری یرصدان السفن الامیركیة فی المنطقة تماما

العمید فدوی:

الجیش والحرس الثوری یرصدان السفن الامیركیة فی المنطقة تماما

مدير عام الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الالمانية يلتقي عراقجي في طهران

مدير عام الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الالمانية يلتقي عراقجي في طهران

أحدث الأخبار

آية الله جنتي: اميركا لن ترتكب حماقة الحرب ضد ايران

آية الله جنتي: اميركا لن ترتكب حماقة الحرب ضد ايران

ايران تنتقد صمت الامم المتحدة ومجلس الامن تجاه الجرائم ضد المدنيين

ايران تنتقد صمت الامم المتحدة ومجلس الامن تجاه الجرائم ضد المدنيين

ظريف: منظمة الموانئ استفادت من الاتفاق النووي بافضل صورة ممكنة في تطوير جابهار

ظريف: منظمة الموانئ استفادت من الاتفاق النووي بافضل صورة ممكنة في تطوير جابهار

تخت روانجي: ايران هي الضحية الاكبر للارهاب

في الرد علي تصريحات ترامب السخيفة

تخت روانجي: ايران هي الضحية الاكبر للارهاب

ظریف: الحظر الامیركی یستهدف النظام الدولی

فور وصوله الي اسلام اباد

ظریف: الحظر الامیركی یستهدف النظام الدولی

موضوعات مرتبط