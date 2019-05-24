ظريف: منظمة الموانئ استفادت من الاتفاق النووي بافضل صورة ممكنة في تطوير جابهار

وقال ظريف في تصريح للصحفيين امس الخميس خلال زيارته الي ميناء جابهار قبيل توجهه الي اسلام آباد، ان منظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية بشرائها المعدات وتطوير ميناء جابهار قد استفادت بافضل صورة ممكنة من مزايا الاتفاق النووي حيث ان هذه الامكانيات يمكنها معالجة بعض المشاكل.

واضاف، انني اشعر بالسرور لقيام الحكومة باجراءات في سياق تطوير ميناء جابهار.

وقال وزير الخارجية، ان منظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية تمكنت عبر ايجاد طاقات مميزة من استيراد جميع المعدات اللازمة عبر الاستفادة من الفرصة المتاحة بعد الاتفاق النووي.

وكان وزير الخارجية الايراني قد زار يوم امس الخميس ميناء جابهار وتفقد وحدات البتروكيمياويات والصلب ومرفأي 'الشهيد بهشتي' و'الشهيد كلانتري' فيه ومن ثم شارك في اجتماع حضره محافظ سيستان وبلوجستان والمدراء والمسؤولين في المحافظة، غادر بعدها الي العاصمة الباكستانية اسلام آباد.

انتهي ** 2342

