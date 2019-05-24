في الرد علي تصريحات ترامب السخيفة

تخت روانجي: ايران هي الضحية الاكبر للارهاب

نيويورك / 24 ايار /مايو /ارنا- اكد سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم في منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي، بان ايران هي الضحية الاكبر للارهاب وهي في ذات الوقت العدو الاقوي للارهاب في المنطقة.

وفي الرد علي التصريحات السخيفة الصادرة عن الرئيس الاميركي دونالد ترامب امس الخميس لوصفه الشعب الايراني بالارهاب قال تخت روانجي، ان التصريحات المتناقضة اليوم للرئيس الاميركي ضد ايران ، مؤشر واضح لعدائه اللامتناهي تجاه الشعب الايراني العظيم.
واضاف، ان هذه المواقف ليست غريبة بالنسبة لنا، لاننا نعتبرها في سياق اجراءات الحظر الاميركية الظالمة والتي تعد بذاتها مثالا بارزا اخر للعداء ضد الشعب الايراني.
وصرح مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة الامم المتحدة، ان هذه التصريحات السخيفة تكشف اكثر من اي شيء اخر عدم اطلاعه علي تاريخ ايران الممتد الاف الاعوام وعدم معرفته للشعب الايراني.
واضاف تخت روانجي، ان ايران هي الضحية الاكبر للارهاب وهي في ذات الوقت كانت ومازالت العدو الاقوي للارهاب في المنطقة وان القضاء علي داعش وسائر الجماعات الارهابية المماثلة لها خلال الاعوام الاخيرة يعد اخر اجراءات ايران في هذا المجال حيث كان الرئيس الاميركي قد اقر خلال حملته الانتخابية بمكافحة ايران لداعش.
واكد مندوب ايران قائلا، ان اصرار ترامب علي استخدام ادبيات مسيئة ضد الشعب الايراني انما يضاعف عزم شعبنا علي مقاومة سياسة الضغط والترهيب.
وكان الرئيس الاميركي قد اطلق مرة اخري في حشد من المزارعين الاميركيين تصريحات سخيفة وصف فيها الشعب الايراني بالارهاب وادعي بان ايران وراء كل مشاكل الشرق الاوسط، حسب زعمه.
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تخت روانجي: ايران هي الضحية الاكبر للارهاب

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