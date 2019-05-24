فور وصوله الي اسلام اباد

ظریف: الحظر الامیركی یستهدف النظام الدولی

اسلام آباد / 23 ایار /مایو /ارنا- اكد وزیر الخارجیة الایرانی محمد جواد ظریف ضرورة التشاور مع دول الجوار حول الاوضاع الصعبة فی المنطقة، معتبرا ان الحظر الامیركی الیوم یستهدف النظام الدولی.

وقال ظریف فی تصریح لمراسل وكالة 'ارنا' فور وصوله مطار اسلام اباد مساء الیوم الخمیس، من الواضح جدا ان الحظر الامیركی یستهدف فی الواقع النظام الدولی وان لم یجر التصدی له فان المجتمع العالمی سیواجه متاعب.
واضاف، اننا نشهد الیوم اجراءات امیركیة متغطرسة لفرض الحظر علي ایران بالتزامن مع فرض الحظر علي الصین وان سمح المجتمع الدولی باستمرار هذه الاجراءات فان نظام العلاقات العالمی سیصبح بید اشخاص لا یلتزمون بای قانون .
وقال، انه لهذا السبب فان جیراننا وجمیع الدول بحاجة لمواجهة الحظر الامیركی وذلك من اجل حمایة الامن العالمی ومصالحهم هم انفسهم.
واعتبر ظریف ان المنطقة تمر الان فی هذه المرحلة باوضاع صعبة للغایة وان المنطقة تشهد الاعداد لاجراءات خطرة ما یستلزم التشاور بشانها مع دول الجوار.
كما اعتبر التشاور مع باكستان حول التطورات الاقلیمیة احد الاهداف المهمة لزیارته الي باكستان واضاف، ان علاقات ایران وباكستان عریقة وراسخة للغایة وقد اعلنت طهران مرارا ان العلاقات مع دول الجوار تتصدر اولویات سیاستها الخارجیة.
یتبع ** 2342



برچسب ها

سیاسی

ظریف

باکستان

امیرکا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ظریف: الحظر الامیركی یستهدف النظام الدولی

معظم المشاهدات

قائد الثورة: زوال الحضارة الامیركیة المنحطة والكیان الصهیونی امر محتوم

قائد الثورة: زوال الحضارة الامیركیة المنحطة والكیان الصهیونی امر محتوم

القوات المسلحة لن تغفل للحظة عن مكر العدو

اللواء باقری:

القوات المسلحة لن تغفل للحظة عن مكر العدو

الجیش والحرس الثوری یرصدان السفن الامیركیة فی المنطقة تماما

العمید فدوی:

الجیش والحرس الثوری یرصدان السفن الامیركیة فی المنطقة تماما

ايران وروسيا تبحثان آخر التطورات في الشرق الأوسط

ايران وروسيا تبحثان آخر التطورات في الشرق الأوسط

مدير عام الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الالمانية يلتقي عراقجي في طهران

مدير عام الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الالمانية يلتقي عراقجي في طهران

أحدث الأخبار

ظریف: الحظر الامیركی یستهدف النظام الدولی

فور وصوله الي اسلام اباد

ظریف: الحظر الامیركی یستهدف النظام الدولی

روحاني: الشعب الايراني سيجعل الاعداء نادمين في الحرب الاقتصادية

روحاني: الشعب الايراني سيجعل الاعداء نادمين في الحرب الاقتصادية

وزیر الخارجیة الایرانی یصل الي اسلام آباد

وزیر الخارجیة الایرانی یصل الي اسلام آباد

مصدر مطلع: ظريف يزور بغداد السبت المقبل

مصدر مطلع: ظريف يزور بغداد السبت المقبل

ظریف: جابهار نقطة التقاء دول المنطقة

ظریف: جابهار نقطة التقاء دول المنطقة

موضوعات مرتبط