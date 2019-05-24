ظریف: الحظر الامیركی یستهدف النظام الدولی

وقال ظریف فی تصریح لمراسل وكالة 'ارنا' فور وصوله مطار اسلام اباد مساء الیوم الخمیس، من الواضح جدا ان الحظر الامیركی یستهدف فی الواقع النظام الدولی وان لم یجر التصدی له فان المجتمع العالمی سیواجه متاعب.

واضاف، اننا نشهد الیوم اجراءات امیركیة متغطرسة لفرض الحظر علي ایران بالتزامن مع فرض الحظر علي الصین وان سمح المجتمع الدولی باستمرار هذه الاجراءات فان نظام العلاقات العالمی سیصبح بید اشخاص لا یلتزمون بای قانون .

وقال، انه لهذا السبب فان جیراننا وجمیع الدول بحاجة لمواجهة الحظر الامیركی وذلك من اجل حمایة الامن العالمی ومصالحهم هم انفسهم.

واعتبر ظریف ان المنطقة تمر الان فی هذه المرحلة باوضاع صعبة للغایة وان المنطقة تشهد الاعداد لاجراءات خطرة ما یستلزم التشاور بشانها مع دول الجوار.

كما اعتبر التشاور مع باكستان حول التطورات الاقلیمیة احد الاهداف المهمة لزیارته الي باكستان واضاف، ان علاقات ایران وباكستان عریقة وراسخة للغایة وقد اعلنت طهران مرارا ان العلاقات مع دول الجوار تتصدر اولویات سیاستها الخارجیة.

یتبع ** 2342

