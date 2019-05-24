وزیر الخارجیة الایرانی یصل الي اسلام آباد

وكان فی استقبال ظریف فی المطار عدد من كبار المسؤولین فی الخارجیة الباكستانیة والسفیر الایرانی مهدی هنردوست.

ومن المقرر ان یلتقی وزیر الخارجیة الایرانی نظیره الباكستانی شاه محمود قریشی وعددا من كبار المسؤولین الباكستانیین للبحث فی العلاقات الثنائیة واهم القضایا الاقلیمیة والدولیة.

وكان ظریف قد قام قبل عدة ایام بزیارة الي تركمنستان والهند والیابان والصین استعرض خلالها احدث تطورات الاتفاق النووی والاجراء القانونی الذی اقدمت علیه الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لمواجهة نكث العهد من جانب امیركا وعدم مبادرة الاطراف الاوروبیة لتنفیذ تعهداتها فی اطار الاتفاق النووی.

كما بحث ظریف مع المسؤولین فی الدول المذكورة حول سبل تطویر التعاون الثنائی واهم القضایا الاقلیمیة والدولیة.

انتهي ** 2342

