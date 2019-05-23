مصدر مطلع: ظريف يزور بغداد السبت المقبل

بغداد/ 23 ايار/ مايو ارنا - أفاد مصدر مطلع، الخميس، بأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيزور بغداد السبت المقبل.
وقال المصدر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان ظريف 'سيبحث مع عدد من المسؤولين العراقيين تطورات الاوضاع في البلدين والمنطقة'.ولم تؤكد مصادر رسمية في ايران والعراق هذا الخبر.انتهي** 2344
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