مصدر مطلع: ظريف يزور بغداد السبت المقبل

وقال المصدر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان ظريف 'سيبحث مع عدد من المسؤولين العراقيين تطورات الاوضاع في البلدين والمنطقة'.

ولم تؤكد مصادر رسمية في ايران والعراق هذا الخبر.

انتهي** 2344

