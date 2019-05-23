ظریف: جابهار نقطة التقاء دول المنطقة

جابهار/ 23 ایار/ ارنا- قال وزیر الخارجیة الایرانی ان جابهار هی نقطة التقاء دول المنطقة بما فیه باكستان وافغانستان والصین وایران وبامكانها ان تلعب دورا مهما فی تطویر المناطق المجاورة.

وفی جلسة بمیناء جابهار الیوم الخمیس لبحث الاستراتیجیات الاقلیمیة لهذه المنطقة قال ظریف: ان جابهار هی الطریق الوحید الآمن لتنمیة افغانستان ویمكن عن طریقه تصدیر سلع هذا البلد الي العالم.
واضاف وزیر الخارجیة ان ایران كانت فی خدمة الافغان علي مدي اربعین عاما وقد تلقي هؤلاء الضیوف الخدمات كالایرانیین ونحن مسرورون بتقدیم هذه الخدمات لهم كجیران.
وتابع ظریف قائلا ان مینائی جابهار الایرانی وغوادر الباكستانی لیسا مینائین متنافسین بل یكمل احدهما الاخر.
واعتبرظریف ان میناء جابهار له دور كبیر فی مستقبل البلاد وبامكان یلعب دورا مهما فی ترانزیت البضائع المختلفة ، كم تطرق الي دور هذا المیناء اثناء سنوات الحرب المفروضة داعیا الي الاهتمام بالبني التحتیة له.
واكد ظریف اهمیة تنمیة العلاقات بین ایران وباكستان وافغانستان مضیفا ان ایران تسعي دائما لتنمیة العلاقات السیاسیة والاقتصادیة والتجاریة مع هذه الدول.
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ظریف: جابهار نقطة التقاء دول المنطقة

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