بلدان المحيط الهندي تجري تمرينا بحريا مشتركا

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الاول للتمرين البحري المركب والذي عقد في طهران برئاسة الامين التنفيذي لاجتماع دول رابطة 'آيونس' (IONS) الادميرال عزيزي وبحضور الملحقين العسكريين للدول الاعضاء والمراقبة في الرابطة.



واكد الادميرال عزيزي بان امن شمال المحيط الهندي يتم توفيره من قبل دول المنطقة ذاتها واضاف، انه وبعد المناورة البحرية الرسمية الاولي لرابطة 'آيونس' والتي اقيمت في بنغلاديش، سيتم بقرار وموافقة الاعضاء تنظيم ثاني تمرين بحري للدول الاعضاء والمراقبة في منطقة شمال المحيط الهندي.



واعتبر الادميرال عزيزي الهدف من تنظيم التمرين البحري المركب هو تبادل الخبرات وتطبيق المعايير العملانية بين الدول وتبادل المعلومات والنمو المتوازن للمنطقة وبالتالي تحقيق الامن البحري في منطقة المحيط الهندي امام الكوارث الطبيعية.



واوضح بان التمرين البحري المركب سينفذ بمشاركة مدمرات وسفن قتالية ولوجيستية ومروحيات وطائرات مسيرة لتنفيذ عمليات الاغاثة والانقاذ والسيطرة علي الاضرار والتصدي لقراصنة البحر في منطقة شمال المحيط الهندي.



يذكر ان اجتماع قادة القوة البحرية للدول المطلة علي المحيط الهندي عقد في طهران بمشاركة الدول الاعضاء والمراقبة في العام الماضي وتولت الجمهورية الاسلامية الايرانية الرئاسة الدورية لفترة عامين.

انتهي** 2344

