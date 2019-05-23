مدير عام الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الالمانية يلتقي عراقجي في طهران

و قال سفير ألمانيا في إيران، كلور برشتولد، إن اجتماعه و مدير عام الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الألمانية، مع عراقجي قد عقد اليوم.

ووصل المسؤول في وزارة الخارجية الألمانية إلي طهران للتفاوض مع عراقجي من أجل الحفاظ علي الاتفاق النووي.

و كشفت صحيفة 'زود دويجة سايتونغ' الالمانية نقلا عن مصادر مطلعة عن زيارة مدير عام الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الالمانية ينس بلوتنر الي طهران.

ووصف مصدر في وزارة الخارجية الالمانية بان الاوضاع في منطقة الخليج الفارسي حساسة جدا وان اوضاع الاتفاق النووي هي كذلك ايضا واضاف، ان خطر تصاعد حدة التوترات قائم ومن ضمنه وقوع خطأ في الحسابات او حادثة ما، وفي مثل هذه الظروف فان الحوار مهم جدا.

انتهي** 2344

