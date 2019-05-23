مسؤول الماني يزور طهران لحفظ الاتفاق النووي وخفض التوتر في الخليج الفارسي

ووفقا لهذا التقرير فمن المقرر ان يلتقي بلوتنر خلال الزيارة مساعد الخارجية الايرانية عباس عراقجي واضافت الصحيفة، انه وفقا للمعلومات الواصلة من وزارة الخارجية سيكون البحث للحفاظ علي الاتفاق النووي المحور الاساس لزيارة المدير العام للشؤون السياسية الالمانية الي طهران.



ووصف مصدر في وزارة الخارجية الالمانية بان الاوضاع في منطقة الخليج الفارسي حساسة جدا وان اوضاع الاتفاق النووي هي كذلك ايضا واضاف، ان خطر تصاعد حدة التوترات قائم ومن ضمنه وقوع خطأ في الحسابات او حادثة ما، وفي مثل هذه الظروف فان الحوار مهم جدا.

انتهي** 2344

