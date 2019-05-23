المتحدث باسم الخارجية الإيرانية:

فشل سيناريو الحرب النفسية والدعائيه ضد إيران

طهران/ 23 أيار/ مايو/ ارنا - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية 'عباس موسوي'، انه منذ فترة أطلق العدو سيناريو الحرب النفسية والدعائية ضد إيران، وقد فشل هذا السيناريو مسبقا وبالتأكيد لن يكن له أي تأثير .

واضاف موسوي اليوم الخميس، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، دولة مستقلة وقوية، بالاعتماد علي شعبها، وانها تحدد مسارها الواضح وفقا لمصالحها وأمنها القومي.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، قائلاً إنه لا يوجد طريق مسدود امام الشعب الإيراني، و إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تقف في مفترق طرق اما حرب او تفاوض أو أي مفترق آخر.
وأشار موسوي إلي ان الإيرانيين اثبتوا تاريخيا أنهم محاربون وشجعان، وفي نفس الوقت اهل للتعاطي والحوار.
وصرح المتحدث باسم الخارجية، انه ومنذ فترة يطلق سيناريو الحرب النفسية والدعائية الي جانب عمليات الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الايراني، واننا نري هذه التصريحات والسيناريوهات في اطار نفس الحزمة، وهم أنفسهم يعرفون هذا.
وأضاف موسوي: إذا لم نقل إن هذا السيناريو هو رث وبالي، لكن يمكن اعتباره سيناريو فاشل، وهو بالتأكيد لن يجدي نفعا .
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

المتحدث باسم الخارجية

الدعاية ضد ايران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

فشل سيناريو الحرب النفسية والدعائيه ضد إيران

معظم المشاهدات

قائد الثورة: زوال الحضارة الامیركیة المنحطة والكیان الصهیونی امر محتوم

قائد الثورة: زوال الحضارة الامیركیة المنحطة والكیان الصهیونی امر محتوم

القوات المسلحة لن تغفل للحظة عن مكر العدو

اللواء باقری:

القوات المسلحة لن تغفل للحظة عن مكر العدو

مخطط إیرانوفوبیا.. ستراتیجیة أمیركا لحلب الدول العربیة

القائد العام للجیش:

مخطط إیرانوفوبیا.. ستراتیجیة أمیركا لحلب الدول العربیة

مجموعة القطع البحریة الـ61 للجیش ترسو فی میناء بندرعباس

فی ختام مهامها

مجموعة القطع البحریة الـ61 للجیش ترسو فی میناء بندرعباس

ليعود ترامب إلي الاتفاق النووي وطاولة المفاوضات مع إيران

موسويان:

ليعود ترامب إلي الاتفاق النووي وطاولة المفاوضات مع إيران

أحدث الأخبار

بلدان المحيط الهندي تجري تمرينا بحريا مشتركا

بلدان المحيط الهندي تجري تمرينا بحريا مشتركا

مدير عام الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الالمانية يلتقي عراقجي في طهران

مدير عام الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الالمانية يلتقي عراقجي في طهران

مسؤول الماني يزور طهران لحفظ الاتفاق النووي وخفض التوتر في الخليج الفارسي

مسؤول الماني يزور طهران لحفظ الاتفاق النووي وخفض التوتر في الخليج الفارسي

فشل سيناريو الحرب النفسية والدعائيه ضد إيران

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية:

فشل سيناريو الحرب النفسية والدعائيه ضد إيران

باكستان تدعو الي التنفيذ الكامل للاتفاق النووي

باكستان تدعو الي التنفيذ الكامل للاتفاق النووي

موضوعات مرتبط