وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل اليوم الخميس في مؤتمر صحفي أسبوعي مع وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية، إن وزير الخارجية الإيراني ، محمد جواد ظريف، سيتوجه إلي باكستان اليوم وسيلتقي غدا (الجمعة) نظيره الباكستاني.

وأعرب فيصل عن قلق باكستان من التطورات الأخيرة في المنطقة، وأكد، ان إسلام آباد مستعدة دائما للمساعدة في تخفيف التوترات في أي مكان في العالم.

وأضاف محمد فيصل، ان باكستان تدعو الي التنفيذ الكامل للاتفاق النووي الايراني كاتفاق دولي، وإذا كان هناك أي خلاف بشأنه، فيجب حله من خلال المفاوضات.

ويتوجه وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الي باكستان اليوم في اطار مشاوراته مع المسؤولين في مختلف الدول الاسيوية.

ومن المقرر ان يلتقي ظريف خلال الزيارة نظيره اضافة الي عدد من كبار المسؤولين الباكستانيين للبحث حول احدث تطورات العلاقات الثنائية خاصة متابعة الاتفاقيات الاخيرة بين البلدين واهم القضايا الاقليمية والدولية.

وكان وزير الخارجية الايراني قد قام اخيرا بجولة اسيوية شملت تركمنستان والهند واليابان والصين للبحث حول العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية سيما اوضاع المنطقة والاتفاق النووي.

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