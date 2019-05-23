باكستان تدعو الي التنفيذ الكامل للاتفاق النووي

إسلام أباد/ 23 ايارم مايو/ ارنا - أكدت حكومة باكستان علي حل التوترات بين إيران والولايات المتحدة من خلال المفاوضات، قائلة إن الاتفاق النووي يجب أن ينفذ بالكامل باعتباره معاهدة دولية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل اليوم الخميس في مؤتمر صحفي أسبوعي مع وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية، إن وزير الخارجية الإيراني ، محمد جواد ظريف، سيتوجه إلي باكستان اليوم وسيلتقي غدا (الجمعة) نظيره الباكستاني.
وأعرب فيصل عن قلق باكستان من التطورات الأخيرة في المنطقة، وأكد، ان إسلام آباد مستعدة دائما للمساعدة في تخفيف التوترات في أي مكان في العالم.
وأضاف محمد فيصل، ان باكستان تدعو الي التنفيذ الكامل للاتفاق النووي الايراني كاتفاق دولي، وإذا كان هناك أي خلاف بشأنه، فيجب حله من خلال المفاوضات.
ويتوجه وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الي باكستان اليوم في اطار مشاوراته مع المسؤولين في مختلف الدول الاسيوية.
ومن المقرر ان يلتقي ظريف خلال الزيارة نظيره اضافة الي عدد من كبار المسؤولين الباكستانيين للبحث حول احدث تطورات العلاقات الثنائية خاصة متابعة الاتفاقيات الاخيرة بين البلدين واهم القضايا الاقليمية والدولية.
وكان وزير الخارجية الايراني قد قام اخيرا بجولة اسيوية شملت تركمنستان والهند واليابان والصين للبحث حول العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية سيما اوضاع المنطقة والاتفاق النووي.
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

باكستان

ايران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

باكستان تدعو الي التنفيذ الكامل للاتفاق النووي

معظم المشاهدات

قائد الثورة: زوال الحضارة الامیركیة المنحطة والكیان الصهیونی امر محتوم

قائد الثورة: زوال الحضارة الامیركیة المنحطة والكیان الصهیونی امر محتوم

القوات المسلحة لن تغفل للحظة عن مكر العدو

اللواء باقری:

القوات المسلحة لن تغفل للحظة عن مكر العدو

مخطط إیرانوفوبیا.. ستراتیجیة أمیركا لحلب الدول العربیة

القائد العام للجیش:

مخطط إیرانوفوبیا.. ستراتیجیة أمیركا لحلب الدول العربیة

مجموعة القطع البحریة الـ61 للجیش ترسو فی میناء بندرعباس

فی ختام مهامها

مجموعة القطع البحریة الـ61 للجیش ترسو فی میناء بندرعباس

ليعود ترامب إلي الاتفاق النووي وطاولة المفاوضات مع إيران

موسويان:

ليعود ترامب إلي الاتفاق النووي وطاولة المفاوضات مع إيران

أحدث الأخبار

بلدان المحيط الهندي تجري تمرينا بحريا مشتركا

بلدان المحيط الهندي تجري تمرينا بحريا مشتركا

مدير عام الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الالمانية يلتقي عراقجي في طهران

مدير عام الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الالمانية يلتقي عراقجي في طهران

مسؤول الماني يزور طهران لحفظ الاتفاق النووي وخفض التوتر في الخليج الفارسي

مسؤول الماني يزور طهران لحفظ الاتفاق النووي وخفض التوتر في الخليج الفارسي

فشل سيناريو الحرب النفسية والدعائيه ضد إيران

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية:

فشل سيناريو الحرب النفسية والدعائيه ضد إيران

باكستان تدعو الي التنفيذ الكامل للاتفاق النووي

باكستان تدعو الي التنفيذ الكامل للاتفاق النووي

موضوعات مرتبط