ظريف: تطوير جابهار هي إحدي أولويات وزارة الخارجية

واضاف ظريف، في تصريح لمراسل ارنا بعد وصوله ظهر اليوم الخميس الي ميناء جابهار، ان بإمكان جابهار ان تساعد في تطوير المنطقة والدول المجاورة باكستان وأفغانستان.

وأضاف: قبل توجهي الي باكستان، سنحت لي الفرصة لتفقد الفرص و القدرات التجارية والاقتصادية لمنطقة جابهار حتي أتمكن من الحصول علي مزيد من المعلومات حول هذه المنطقة.

وقال وزير الخارجية إن تطوير الجزء الشرقي من البلاد وجابهار يمكن أن يلعب دورا مهما في الترانزيت والنقل.

وتابع : ان قدرات جابهار تساهم في تطوير واستقرار المنطقة، كما ان المنطقة الحرة لجابهار بامكانها ان تكون مؤثرة بالنسبة للبلاد.

وأكد أن تطوير جابهار يمكن أن يلعب دوراً هاماً في شبكة النقل في إيران وباكستان وأفغانستان، وسيؤدي إلي تقارب شركائنا، ووزارة الخارجية أيضاً تحاول الاستفادة من فرص جابهار.

و في الطريق لزيارة باكستان، وصل وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلي ميناء جابهار ظهر اليوم الخميس لتفقد الميناء ومنطقة جابهار الحرة والعديد من المجمعات الصناعية في المنطقة.

انتهي** 2344

