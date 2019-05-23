ظريف يصل الي جابهار

طهران/ 23 أيار/ مايو/ ارنا - في الطريق لزيارة باكستان، وصل وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلي ميناء جابهار ظهر اليوم الخميس لتفقد الميناء ومنطقة جابهار الحرة والعديد من المجمعات الصناعية في المنطقة.

ووفقا لمكتب الإعلام بوزارة الخارجية، فقد وصل ظريف، الي جابهار بعد ظهر اليوم وكان في استقباله محافظ سيستان وبلوجستان و حاكم جابهار ورئيس المنطقة الحرة.
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ظريف يصل الي جابهار

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