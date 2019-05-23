ظريف يصل الي جابهار

ووفقا لمكتب الإعلام بوزارة الخارجية، فقد وصل ظريف، الي جابهار بعد ظهر اليوم وكان في استقباله محافظ سيستان وبلوجستان و حاكم جابهار ورئيس المنطقة الحرة.

انتهي** 2344

