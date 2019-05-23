ايران وروسيا تبحثان آخر التطورات في الشرق الأوسط

موسكو/ 23 ايار/ مايو/ ارنا - التقي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الاتحاد الروسي مهدي سنائي، مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين لمناقشة آخر التطورات في الشرق الأوسط.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول التعاون الثنائي بين البلدين علي الاصعدة الإقليمية والدولية، وخاصة تطورات الشرق الأوسط، بما في ذلك سوريا واليمن.
و أكد الجانبان علي ضرورة استمرار المشاورات بين طهران وموسكو حول التطورات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما التقي سفير إيران في روسيا مع نائب وزير الخارجية الروسي وكبير المفاوضيين النوويين سيرجي ريابكوف .
خلال ذلك الاجتماع، نوقشت مجموعة من الموضوعات بما في ذلك التعاون الثنائي والدولي، والتطورات الإقليمية وآخر التطورات حول الاتفاق النووي.
جدير بالذكر أن روسيا هي أحد أطراف الاتفاق النووي مع إيران والتي دافعت عنه باستمرار، ودعت إيران أن تبقي في هذا الاتفاق علي الرغم من الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة.
لقد أدان الروس مرارا وتكرارا العقوبات الأمريكية أحادية الجانب ضد إيران، واعترضوا علي مشروع قرار بريطاني ضد إيران بشأن اليمن منذ حوالي عام.
تتعاون إيران وروسيا أيضا بشكل وثيق في سوريا ، حيث انضما منذ عدة سنوات الي هذا البلد بدعوة رسمية من الحكومة السورية الشرعية، لمحاربة الجماعات الإرهابية، بما في ذلك داعش.
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ايران وروسيا تبحثان آخر التطورات في الشرق الأوسط

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