اللواء باقری:

القوات المسلحة لن تغفل للحظة عن مكر العدو

طهران/ 23 أیار/ مایو/ ارنا - قال رئیس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقری، ان علي الاعداء ان یدركوا أن القوات المسلحة الشجاعة والقویة تقف فی طلیعة المواجهة المقدسة والتاریخیة، ولن تغفل للحظة عن مكر العدو، خاصة أدارة امریكا البغیضة ورئیسها الواهم والمتهور.

وعشیة ذكري تحریر مدینة خرمشهر أبان حرب نظام صدام التی فرضها علي ایران فی ثمانینیات القرن الماضی وحلول 'الیوم الوطنی للمقاومة والتضحیة والنصر' أكد اللواء باقری فی بیان الیوم الخمیس، أن أصابعنا علي الزناد ومستعدون بكل حزم لتدمیر كل معتد وطامع، مضیفا ان الظروف الجدیدة لمواجهة النظام الامریكی المستبد، تدعو جمیع الإیرانیین الي الجهاد والیقظة والتحلی بالمزید من القوة.
و صرح اللواء باقری ان تحریر خرمشهر، الذی سمی ب 'الیوم الوطنی للمقاومة والتضحیة والنصر' هو فی الذاكرة التاریخیة للثورة الإسلامیة وشعب إیران العظیم ، تذكیر بالملحمة الخالدة والرائعة لتاریخ هذه الأرض، والذی تحقق هذا النصر فی ظل المساعدة الإلهیة والمثابرة والصمود للسائرین علي نهج ولایة الفقیه.
واشار رئیس هیئة الأركان العامة للقوات المسلحة الایرانیة، إلي أن الظروف الحالیة علي الصعیدین الداخلی والدولی، بما فی ذلك فی ساحة المواجهة مع الشیطان الأكبر والنظام المستبد فی أمریكا، تدعو جمیع الإیرانیین الي معترك الجهاد والیقظة لخلق ملاحم اخري كما فی ملحمة تحریر خرمشهر .
وصرح اللواء باقری انه فی هذا الوضع الحساس، بات العدو یشعر بالیأس والعجز والهزیمة من ارادة الشعب الإیرانی الثوری، ولا یفوت ای لحطة لاضعاف الشعب وتسلیم البلاد من خلال استخدام ماكنته الإعلامیة لتضخیم خطر 'حرب وهمیة '.
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القوات المسلحة لن تغفل للحظة عن مكر العدو

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