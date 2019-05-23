الفيفا: مونديال قطر مع 32 منتخبا وليس 48

طهران/ 23 ايار/ مايو/ ارنا - قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن بطولة كأس العالم 2022 في قطر ستقام بمشاركة 32 منتخبا ولن يتم توسيعها إلي 48.

وأوضح الفيفا في بيان أنه نظرا للظروف الراهنة فإن المقترح الذي تبنّاه رئيس الفيفا جياني إنفانتينو لن يكون ممكنا، نظرا لحاجته لدراسة وافية لن تكون جاهزة عند موعد إقامة كونغرس الفيفا في الخامس من حزيران/يونيو المقبل.
وأضاف البيان أنه بناء علي ذلك فلن يتم المضي قدما في هذا المقترح بأن تستضيف قطر مونديالا يضم 48 منتخبا، أو أن تنضم إليها دول أخري في استضافته.
وبهذا القرار سيكون مونديال 2026 الذي ينظم بالمشاركة بين الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا، أول بطولة بـ48 منتخبا، وستضم المرحلة الأولي 16 مجموعة بثلاثة فرق في كل منها، ويتأهل منتخبان من كل مجموعة إلي الدور الثاني الذي سيقام بنظام خروج المغلوب.
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الفيفا: مونديال قطر مع 32 منتخبا وليس 48

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