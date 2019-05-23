الرئيس روحاني يهنئ رئيس إندونيسيا بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا

وتمني الرئيس روحاني للرئيس جوكو ويدودو كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء في ظل الجهود المشتركة .

وأضاف رئيس الجمهورية في برقية التهنئة، انه وفي ضوء الإرادة السياسية لمسؤولي البلدين، فان العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية إندونيسيا تميزت بتقدم كبير في السنوات الأخيرة.

وعبر الرئيس الإيراني عن ثقته في ان يشهد البلدان استثمار المزيد من القدرات الحالية وتعميق العلاقات الودية بأبعاد مختلفة، وذلك في ظل استمرار الموقف المستقل لجمهورية إندونيسيا وتقارب وجهات النظر بين البلدين علي صعيد العلاقات الدولية وعدم الرضوخ للضغوط الخارجية والقرارات الانفرادية من جانب بعض الحكومات، والتي تؤدي إلي وضع قيود وعقوبات بشكل غير عادل ضد شعبي البلدين .

انتهي** 2344

