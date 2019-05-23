عريقات: قررنا عدم المشاركة في مؤتمر المنامة

طهران/ 23 ايار/ مايو/ ارنا - قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنه وعلي ضوء قرارات الإدارة الأمريكية قررنا عدم المشاركة في المؤتمر الذي اقترحت الإدارة الأمريكية عقده في المنامة بأي شكل من الأشكال.

وأفادت وكالة معا الاخبارية الفلسطينية، ان عريقات أكد، أن من يريد الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني عليه أن يدعم موقف الإجماع الفلسطيني ممثلاً بموقف الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والفصائل والحركات الفلسطينية كافة، والشخصيات الوطنية والقطاع الخاص، ونثمن عالياً هذا الإجماع الفلسطيني بالانتصار لحقوقنا الوطنية المشروعة.
وأعرب عريقات عن شكره العميق موقف الإجماع الدولي في مجلس الأمن والذي عارض مواقف الإدارة الأمريكية تجاه محاولات إسقاط حل الدولتين علي حدود 1967، وقضايا القدس واللاجئين والاستيطان والحدود.
وشدد عريقات أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لم تفوض أحداً للحديث باسمها، ولا نريد أن نزايد علي أحد أو ننتقص من مصالح أحد، ولكن وعلي ضوء قرارات الإدارة الأمريكية قررنا عدم المشاركة في المؤتمر الذي اقترحت الإدارة الأمريكية عقده في المنامة بأي شكل من الأشكال.
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عريقات: قررنا عدم المشاركة في مؤتمر المنامة

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