عادل عبد المهدي بحث مع أمير الكويت المستجدات الاقليمية والدولية

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية 'كونا'، أن 'أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح استقبل في قصر دسمان، امس، رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المھدي والوفد المرافق بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد'.

وأضافت، أنه 'تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية في جو جسد روح الأخوة وعمق العلاقات الثنائية التي تربط دولة الكويت بجمھورية العراق وتعزيزھا وتنميتھا والسعي المتواصل للارتقاء بأطر التعاون المشترك في مختلف المجالات إلي آفاق أرحب بين البلدين والشعبين وسبل دعم أمن واستقرار العراق لتحقيق وحدة وسلامة أراضيه وتعزيز الجھود المبذولة في مكافحة الإرھاب والقضاء عليه'.

وتناولت المباحثات 'بحث القضايا ذات الاھتمام المشترك وآخر المستجدات علي الساحتين الإقليمية والدولية'.

وفي ذات السياق أفاد بيان كويتي رسمي بان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بحث خلال لقائه رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم، في زيارته الاولي للكويت الأربعاء سبل تهدئة أوضاع المنطقة بعد تصاعد حدة الخلافات بين الولايات المتحدة وايران.

وذكر البيان ان الغانم استقبل في مكتبه الاربعاء عبدالمهدي والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد 'وجري خلال اللقاء بحث ومناقشة الاوضاع الامنية والسياسية في منطقة الخليج (الفارسي) في ظل التطورات والمستجدات الساخنة التي يشهدها الاقليم'.

كما أكد البيان ان 'الجانبان اكدا خلال اللقاء علي أهمية تكاتف الجهود من أجل المحافظة علي أمن واستقرار دول المنطقة والعمل علي حل الخلافات القائمة والتوترات الجارية بشكل سلمي'.

وتناول اللقاء أيضاً العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها ودفعها قدما بما يصب في مصلحة الشعبين الكويتي والعراقي.

وكان عبد المهدي والوفد المرافق له قد اختتم زيارته الي الكويت مساء الأربعاء التي استمرت لساعات والتقي خلالها والوفد المرافق له بأمير الدولة وكبار القادة والمسؤولين فيها.

انتهي ع ص** 2344

