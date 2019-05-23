تحالف الفتح: الحرب تحرق الاخضر واليابس

بغداد/23 ايار/مايو/ارنا- دعا النائب عن تحالف الفتح في البرلمان العراقي، وليد السهلاني، الأربعاء، إلي أخذ دور أساسي من أجل تهدئة الأجواء وتخفيف التوتر بين إيران وأميركا، معتبراً أن الحرب تحرق الأخضر واليابس ولا تأتي الا بالدمار والانهيار.

ونقلت وكالة (الاتجاه برس) المحلية عن السهلاني قوله، خلال رده علي سؤال حول إمكانية نجاح العراق في تخفيف التوتر بين إيران وأميركا، إن 'الظروف الاستثنائية التي مر بها الشعب العراقي والضريبة القاسية التي دفعها العراقيون بكل أطيافهم تحتم علي العراق إتخاذ إجراءات وسياسات تعبر عن انسجام ما بين القوي الإقليمية'.
وأضاف 'اننا نرفض وبشدة الحرب ونعتقد أن الحرب تحرق الأخضر واليابس ولا تأتي الا بالدمار والانهيار علي مختلف الصعد”، ماضياً إلي القول إن “العراق يجب أن يكون له دوراً أساسياً في تهدئة الأجواء وخلق أجواء من المرونة ما بين الأطراف المختلفة'.
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تحالف الفتح: الحرب تحرق الاخضر واليابس

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