لن نكون البادئين بالحرب لكننا سنرد بحزم علي اي اعتداء

جاء ذلك خلال لقاء السفير مسجدي مع المرجع الديني آية الله السيد حسين الصدر في مدينة الكاظمية ببغداد.

وفي اللقاء اشار السفير الايراني الي لقاءات السفراء الاوروبيين والغربيين معه خلال الفترة الاخيرة في مقر السفارة ببغداد وقال، انه تم في هذه اللقاءات طرح رسالة الجمهورية الاسلامية الايرانية الواضحة الي العالم.

واضاف، ان رسالة ايران الي العالم هي اننا لن نهاجم اي دولة لكننا سنرد بحزم علي اي اعتداء.

كما استعرض مسجدي احدث اوضاع العلاقات والتعاون الاقتصادي بين البلدين واشار الي صادرات الكهرباء والغاز قائلا، اننا وفي اصعب الظروف وفي الوقت الذي لم يكن قد تم تسديد القسم الاكبر من الديون المترتبة علي العراق ازاء صادرات الكهرباء والغاز لم نسمح بقطع هذه الخدمات عن الشعب العراقي.

من جانبه اعرب آية الله السيد حسين الصدر عن امله بحل مشاكل ايران والمنطقة، داعيا بالخير للجمهورية الاسلامية.

انتهي ** 2342

