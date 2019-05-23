روحاني: سعينا علي الدوام لارساء الامن والسلام في المنطقة

طهران / 23 ايار /مايو /ارنا- اكد الرئيس الايراني حسن روحاني بانه رغم جميع اشكال العداء والمؤامرات فقد حققت الحكومة النجاح فيما يتعلق باقامة العلاقات الخارجية، لافتا الي مساعي الحكومة دوما لارساء الامن والسلام في المنطقة.

وفي كلمته لدي استقباله عددا من الناشطين الاقتصاديين مساء الاربعاء، قال الرئيس روحاني، انه في اي وقت من عمر الثورة الاسلامية لم تكن هنالك ظروف مماثلة للعامين الماضي والحالي خاصة ان العدو يبذل اقصي جهوده للحيلولة دون بيع النفط وخلق العقبات امام العلاقات البنكية بصفتهما الشريان الاقتصادي للبلاد.
ووصف الضغوط التي يمارسها الاعداء علي اقتصاد البلاد بأنها الاشد حيث يحاولون اعاقة التنمية وممارسة الضغوط علي معيشة الناس علي الصعد المادية والمعنوية والفكرية والاسرية.
واعتبر ارساء العلاقات الخارجية مع العالم من الاعمال المهمة للحكومة واضاف، انه ورغم جميع اشكال العداء والمؤامرات فقد حققت الحكومة النجاح فيما يتعلق باقامة العلاقات الخارجية وستستمر في ذلك، ولقد سعينا دوما لارساء الامن والسلام في المنطقة.
واكد علي ضرورة خصخصة المؤسسات الحكومية وقال، لحسن الحظ ان سماحة قائد الثورة الاسلامية كان موافقا لخروج القطاعات العسكرية من الاقتصاد كما اعلن موافقته ودعمه لمسالة دمج بعض البنوك.
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روحاني: سعينا علي الدوام لارساء الامن والسلام في المنطقة

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