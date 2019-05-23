الجیش والحرس الثوری یرصدان السفن الامیركیة فی المنطقة تماما

وفی تصریح ادلي به للصحفیین الاربعاء علي هامش ملتقي احیاء ذكري الشهید الفریق علی صیاد شیرازی والقادة الشهداء لعملیات 'بیت المقدس' (عملیات تحریر مدینة خرمشهر عام 1982 من ید جیش النظام العراقی السابق)، قال الادمیرال فدوی بشان التهدیدات الاخیرة التی اطلقها الرئیس الامیركی ضد الشعب الایرانی: من المسلم به ان الممارسات الشریرة للشیطان الاكبر امیركا مستمرة علي مدي الاعوام الاربعین من عمر الثورة الاسلامیة.

واضاف، انه علي الرئیس الامیركی ان یبحث علي الاقل فی الاعمال الشریرة التی قامت بها امیركا علي مدي الاعوام الاربعین الماضیة ضد الثورة الاسلامیة ولیر ما هی النتیجة التی حققتها ؟ هل بامكانهم ان یاتوا بمثال واحد حققوا فیه النتیجة وانتصروا ؟ .

واشار الي ان هنالك الیوم الحد الادني من السفن الحربیة لامیركا وحلفائها فی الخلیج الفارسی وقال، كان هنالك فی وقت من الاوقات 327 سفینة حربیة فی الخلیج الفارسی الا ان ابطال الاسلام لم یخشوهم بل قاموا فضلا عن ذلك باجراءات زرعت حالة الخوف والهلع فی نفوس العدو بكل قدراته التی یمتلكها.

واكد الادمیرال فدوی، ان السفن الحربیة (الامیركیة) الموجودة حالیا فی الخلیج الفارسی هی تحت الرصد الكامل من قبل الجیش والحرس الثوری ولا داعی لای قلق.

واضاف نائب القائد العام للحرس الثوری، انه وعلي مدي اعوام طویلة هنالك اشراف كامل من قبل قواتنا فی الخلیج الفارسی بحیث علیهم التحرك فی المنطقة وفق التراخیص التی نمنحها نحن لهم.

وقال، هنالك سیطرة كاملة من قبل ایران فی شمال مضیق هرمز وعلیهم ان یاخذوا الترخیص منا لذل لا یمكنهم الاقتراب من میاهنا الساحلیة.

واكد الاقتدار الكامل لقواتنا فی الخلیج الفارسی واضاف، انه قبل عدة اعوام خطر لبعض اصدقائنا بانه علي جمیع السفن الحربیة المتواجدة فی الخلیج الفارسی ان تتحدث بالفارسیة لذا فان هنالك الان مترجمین باللغة الفارسیة فی جمیع هذه السفن وهو امر یعنی الاقتدار.

انتهي ** 2342

