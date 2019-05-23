الادمیرال فدوی: امیركا منیت بهزائم متلاحقة فی المنطقة

شهر ری / 22 ایار / مایو /ارنا- اعتبر نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامیة هزائم امیركا المتلاحقة فی المنطقة بانها ناجمة عن التزام قوي الاسلام بالقیم الالهیة.

وفی كلمة له مساء الیوم الاربعاء خلال مراسم احیاء ذكري الشهید الفریق علی صیاد شیرازی فی مرقد 'السید عبدالعظیم الحسنی (ع)' فی مدینة شهر ری جنوب العاصمة طهران قال الادمیرال فدوی، ان هزائم امیركا فی المنطقة بیّنة وهی تواجه الاحباط كما فی الماضی امام انسجام وقوة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.
واضاف، ان من الخزی والعار لهم عدوانهم علي الشعب الیمنی الاعزل وشعورهم بالعجز امامه وبحثهم عمن ینقذهم من هذه الورطة.
وتابع الادمیرال فدوی، ان ضعف امیركا فی قضیة غزة قد اتضح حیث طلبوا من منظمة الامم المتحدة الاعلان عن وقف اطلاق النار خلال العدوان الصهیونی الاخیر علي القطاع.
واعتبر هزائم الاعداء بانها تاتی وفق السنة الالهیة واضاف، ان الهزائم المتلاحقة التی منیت بها امیركا المجرمة فی المنطقة ناجمة عن التزام قوي الاسلام بالقیم الالهیة.
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الادمیرال فدوی: امیركا منیت بهزائم متلاحقة فی المنطقة

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