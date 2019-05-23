آملی لاریجانی: الصمود هو السبیل لمواجهة العدو

وخلال اجتماع مجمع تشخیص مصلحة النظام الیوم الاربعاء قال آیة الله آملی لاریجانی، لقد شهدنا اخیرا اعداءنا خاصة الامیركیین یدقون طبول الحرب عبر اطلاق حرب نفسیة.

واضاف، ان الامیركیین یتحدثون حینا عن الحرب وحینا ینفون ذلك فی اطار اجراءات تهدف الي ارباك الرای العام وارضاخ شعبنا فی حین ان شعبنا الواعی یدرك قبل ای كان بان الصمود هو السبیل لمواجهة العدو.

واشار آیة الله آملی لاریجانی الي سلوكات امیركا العدائیة ضد الشعب الایرانی واضاف، ان ثورتنا صامدة امام العدو الغادر منذ 40 عاما ولله الحمد فقد مضي شعبنا فی طریق التكامل ومن المؤكد انه سینتصر فی هذه الحرب الاقتصادیة والحرب النفسیة التی اطلقها العدو بكل ادواته ویتابعها فی كل مكان.

واضاف، اننا نعلم بان هذه السلوكیات الامیركیة خاصة الصادرة عن رئیسهم الاخرق ناجمة عن احباطاتهم فی المنطقة وحسب ادعائهم فقد انفقوا تریلیونات الدولارات وعادوا من المنطقة فارغ الیدین، وامام هذه الاحباطات الكبیرة فقد ترسخت الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة علي اساس مبادئها القویة فی قلوب الناس.

واشار الي تاثیر الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة فی المنطقة والعالم وهو ما لا یتحمله العدو لذا فقد لجاوا الي اجراءات حظر لا سابق لها فی التاریخ حسب تصورهم فی حین ان شعبنا اثبت بانه شعب انموذج فی التاریخ ووعیه وصموده منقطع النظیر.

ونوه الي القیادة الذكیة للامام الراحل (رض) وقائد الثورة الاسلامیة وقال، اننا علي ثقة بان هذا الصمود والتدبیر سیعبر بحكومتنا وبلدنا وشعبنا من هذه المنعطفات وان العدو سیلقي الاحباط بالتاكید.

انتهي ** 2342

