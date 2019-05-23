برلماني عراقي: اميركا تدير الارهاب في العراق من قاعدة عين الاسد

وقال الصيادي في حوار متلفز، إن 'قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار هي قاعدة أميركية هجينة تدير وتوجه الولايات المتحدة الأميركية من خلالها الإرهاب'.

وأضاف، انا 'اتحدي لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب ان تستطيع دخول القاعدة'، مؤكدا 'أن الامريكان لن يسمحوا لهم بدخول هذه القاعدة'.

من جانب آخر أكد الصيادي، أن 'السعودية وإسرائيل هما من تسعيان لتأجيج الحرب بين أميركا وإيران'.

واتهم في نفس الوقت اطرافا عراقية لم يسمها بأنها 'تدفع لنشوب الحرب بين أميركا وإيران من اجل القضاء علي الجمهورية الإسلامية'.

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