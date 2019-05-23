باقر الزبيدي يحذر من مشروع سلفي 'سعودي - اميركي' بالمنطقة

بغداد/22 ايار/مايو/ارنا-حذر عضو الهيئة القيادية في المجلس الاعلي الاسلامي العراقي، باقر جبر الزبيدي، الأربعاء، من مشروع 'سعودي اميركي' من بقايا داعش والقاعدة لاستهداف المنطقة.

وكتب الزبيدي في صفحته الخاصة علي (الفيس بوك) ، انه 'من أجل حِماية المشروع الجديد في المنطقة سيكون الهدف من القمة العربية التي دعا اليها ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز تحشيد الدعم السياسي والامني للسعودية بعد ان فشلت بما يسمي عاصفة الحزم في اليمن وأصبحت نيران الحوثيين تصل حيثما تشاء لداخل العمق السعودي'.
واضاف ان، 'المشروع الأمريكي يكتمل بمطالبة السعودية بعقد قمة خليجية لإستكمال جمع الأموال التي طلبها الرئيس الاميركي دونالد ترامب لتمويل جزء من المشروع الكبير وهو نفس ما حصل حين مولت دول خليجية وصنعت جبهة النصرة وجيش الإسلام وفيلق الرحمن و...'.
ولفت الي أنه 'سوف يتم تخصيص جزء من هذه الأموال الخليجية للبدء بتأسيس مشروع سلفي سوف يعمل علي إنتاج نسخه خطيرة وجديدة من بقايا تنظيمات القاعدة وداعش حيث يتم التحضير لهذه النسخة في شرق الفرات في سوريا وفي قاعدة عين الأسد إما الجزء الأخر من الأموال فسوف يكون لتمويل صفقة القرن وسنكشف عن محاولة زج العراق في الصفقة في الجزء الثالث'.
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باقر الزبيدي يحذر من مشروع سلفي

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