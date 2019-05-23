نائب عراقي: لن نسمح بمراقبة ايران من الاراضي العراقية

بغداد/22 ايار/مايو/ارنا-أكد النائب عن تحالف الفتح العراقي، عبد الامير المياحي، الأربعاء، عدم السماح بتواجد القوات الاميركية في العراق، سواء بانشاء القواعد او القتال.

ونقلت وكالة (الفرات نيوز) العراقية عن المياحي قوله، ان 'الرئيس الاميركي دونالد ترامب صرح قبل فترة بأنه سيراقب ايران من الاراضي العراقية، لكننا نرفض هذا الامر رفضاً قاطعا ولانسمح لا بمراقبة ولا قتال ولا قواعد ولا صواريخ'.
وأضاف المياحي، ان 'كل من يشكك بالعراقيين الشرفاء الذين يرفضون اي تواجد أجنبي علي الاراضي العراقية هو ليس بعراقي'.
واشار الي ان 'هناك جمع تواقيع لاتخاذ قرار من اجل اخراج جميع القوات الاجنبية من العراق'.
وبشأن التوتر بين أيران وأميركا أوضح المياحي أن 'علي العراق أن ياخذ دور اللاعب المفاوض او يقرب وجهات النظر بين الطرفين المتنازعين'.
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نائب عراقي: لن نسمح بمراقبة ايران من الاراضي العراقية

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