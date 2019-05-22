مخطط إيرانوفوبيا.. ستراتيجية أميركا لحلب الدول العربية

شهرري/22 أيار/مايو/إرنا- أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء 'سيد عبد الرحيم موسوي'، ان الأحداث التي وقعت في الإمارات والعراق مع مجيء أميركا الي المنطقة، ليست عديمة الأساس؛ مؤكدا ان الهدف منها هو إثارة التخويف من إيران وحلب الدول العربية.
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سياسي
اللواء سيد عبد الرحيم موسوي
إيرانوفوبيا
حلب الدول العربية
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