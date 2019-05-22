محافظ خراسان الشمالية : العلاقات التجارية مع تركمانستان علي سلم الأولويات

بجنورد / 22 ايار / مايو / ارنا – اكد محافظ خراسان الشمالية (شمال شرق)، ان العلاقات التجارية المؤثرة مع جميع دول الجوار تاتي في سلم برامج المحافظة؛ مضيفا ان جمهورية تركمانستان التي تجمعها مشتركات ثقافية كثيرة مع خراسان الشمالية لديها الاولوية في هذا الخصوص.

وقال محمد علي شجاعي خلال اللقاء اليوم الاربعاء مع القنصل العام التركماني في خراسان الشمالية 'الياس غايب اوف' : ان خراسان الشمالية مستعدة للتعاون في مختلف المجالات ولاسيما الزراعية والسياحية والخدمات الفنية والهندسية مع تركمانستان.
ونوّه محافظ خراسان الشمالية الي الطاقات الزراعية الكبيرة، فضلا عن المقومات السياحية المتوفره في هذه المحافظة؛ مؤكدا ان محافظة خراسان الشمالية بامكانها اقامة مخيمات رياضية للطبلة الجامعيين من جمهورية تركمانستان.
وفيما دعا الي تطوير التعاون السياحي بين الجانبين، قال المسؤول الايراني ان محافظة خراسان الشمالية بامكانها ان تقدم خدمات باسعار تنافسية في مجال السياحة العلاجية لرعايا تركمانستان.
وتابع : نحن نتعهد باتخاذ مايلزم في اراضينا لاعادة افتتاح المنفذ الحدودي وانشاء سوق مشتركة مع الجانب التركماني.
بدوره، اكد القنصل العام التركماني في خراسان الشمالية، علي وفور القواسم المشتركة الثقافية والتاريخية، وبما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الجانبين.
ودعا غالب اوف الي اتخاذ اجراءات مشتركة لحماية الحياة النباتية في المناطق الحدودية المشتركة وذلك نظرا للظروف المناخية المتوقعة خلال موسم الصيف واحتمال وقوع الحرائق في هذه المناطق.
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محافظ خراسان الشمالية : العلاقات التجارية مع تركمانستان علي سلم الأولويات

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